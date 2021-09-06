Для македонцев Украина не только воюет, но и реформируется, – посол Украины в Северной Македонии

Балканский регион имеет довольно много общего с Украиной – процессы европейской интеграции, сложная история и партнерство в противодействии экспансии Кремля. 24 канал пообщался с госпожой послом Украины в Северной Македонии Натальей Задорожнюк об энергетическом сотрудничестве, вызовах безопасности и публичной дипломатии.

Наталья Задорожнюк является Чрезвычайным и Полномочным послом в Македонии (Северной Македонии) с 2017 года. Владеет английским, македонским и болгарским языками. Славист-филолог по образованию, кандидат филологических наук, магистр внешней политики.

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Специфика Балкан

Почему Балканский регион является важным для Украины?

Балканский регион, в частности страны Западных Балкан (Северная Македония, Албания, Черногория, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина), являются наиболее подобными нам по процессам, которые здесь происходят.

Карта Западных Балкан / Фото Geopolitical Intelligence Services

Как и Украина, большинство стран Балканского региона определили европейскую и евроатлантическую интеграцию своими внешнеполитическими приоритетами, проходят подобные институциональные трансформации и процессы реформ, имели или имеют проблемы с соседями, вплоть до военного противостояния, борются с таким общим для всех явлением, как коррупция. На сегодня еще добавляются мощная российская дезинформационная политика и усиление евроскептицизма. Этот список можно продолжать.

Нам следует на пути трансформации брать положительный опыт и избегать возможных ошибок, и здесь опыт стран региона является важным прежде всего в отношении проведения реформ в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Например, Республика Северная Македония является страной, выполнившей наибольшее количество Планов действий по членству (с 1999 года по 2020 год), является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз с 2005 года.

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Кроме того, уровень поддержки населения вступления в ЕС и НАТО в Македонии был до 80 – 90%. И здесь для нас важно понять, какие коммуникационные стратегии использовали правительственные и неправительственные структуры для донесения преимуществ вступления в ЕС и НАТО для обычного гражданина страны.

Большинство стран региона прошли через войны или вооруженные конфликты. Изучение, но не "слепое" заимствование опыта (не всегда он был успешным), также для нас важно в контексте войны с Россией.

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Существует неиспользованный потенциал и в экономической сфере, ведь мы имеем подобные экономические модели, общие проблемы и вызовы на этом пути, необходимость в проведении ключевых реформ.

Как я уже неоднократно отмечала в предыдущих интервью, приоритетом для всех стран региона Западных Балкан является экономика и, в частности привлечение иностранных инвестиций. Если Украина будет экономически мощно представлена ​​в Балканском регионе, в частности в Северной Македонии, нам будет легче решать и политические вопросы. Поэтому Посольство определило экономическое направление одним из приоритетных.

В течение последних лет имеем существенную интенсификацию двустороннего экономического сотрудничества, в частности стабильный рост показателей двустороннего товарооборота. Уже второй год впервые за все время Северная Македония выходит на третье место среди восьми стран Балканского региона (после Болгарии и Сербии) по объему взаимной торговли с Украиной.

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Госпожа посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк / Фото Facebook Наталья Задорожнюк

Мы стремимся также способствовать усилению контактов между людьми. В 2019 году подписано Соглашение о безвизовых поездках на постоянной основе, в 2020 году введен первый в истории двусторонних отношений прямой авиарейс Киев – Скопье. Существенный толчок получило сотрудничество в сфере туризма. В 2020 году количество украинских туристов по сравнению с 2019 годом увеличилось вдвое.

Церемония открытия прямого авиасообщения между Украиной и Северной Македонией / Фото МИД Украины

Европейская интеграция

Как процессы европейской интеграции объединяют наши государства?

Общими возможностями и вызовами. По моему убеждению, вступление в Европейский Союз не имеет альтернативы ни для стран Западных Балкан, ни для Украины. Республика Северная Македония имеет Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС, мы Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это дорожные карты наших реформ. И они у нас похожие – реформирование судебной системы, государственной администрации, сферы безопасности и, конечно, борьба с коррупцией. Но это не только создание соответствующего законодательства, но и более важный момент – его имплементация.

Но любой процесс должен иметь результат. Мы должны максимально качественно выполнить наши домашние задания, но после этого получить поощрение. В случае выполнения Северной Македонией существующих критериев на вступление в ЕС, получить возможность официально начать предвступительные переговоры. В случае Украины – выполнив свои задачи, получить статус страны-кандидата на вступление.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Зоев и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото Twitter Zoran Zaev

На сегодня, к сожалению, процесс расширения ЕС замедлился. И надо отметить, что задержка на евроинтеграционном пути приводит к усилению евроскептицизма внутри обществ, в т.ч. в Северной Македонии. И тем самым создает для России фон для еще большего усиления своего присутствия в стране.

Россия и ее сателлиты активно распространяют в информационном пространстве стран Западных Балкан и, в частности Северной Македонии, свои нарративы о слабости ЕС и альтернативных путях развития вроде "ЕС не придерживается своих обещаний", "для сотрудничества с вами нам, в отличие от ЕС, не нужна смена названия вашего государства, смена вашего языка...". Очень эффективно россияне также использовали ситуацию с COVID-19 на начальном этапе, когда страны региона, в частности Северная Македония, страдали от отсутствия вакцин. И некоторые страны были просто вынуждены закупать российский "Спутник".

Следовательно, как Украина, так и страны региона, в частности Северная Македония, сталкиваются с мощными дезинформационными кампаниями на евроатлантическом и европейском пути. Важно обществу показывать преимущества евроинтеграции. Это касается не только демократических процессов, но и конкретных преимуществ экономической интеграции.

У нас есть хороший пример. Очень долгое время продолжались переговоры по обновлению существующего двустороннего Соглашения о свободной торговле. И вот наконец завершен сложный переговорный процесс по либерализации настоящего Соглашения. Планируем в ближайшее время подписать и ратифицировать эти изменения, предусматривающие, что в торговле между Украиной и Северной Македонией будут применяться пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров, которые позволяют свободно торговать товарами, производимыми из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе. Переход на эти правила объединит украинский и македонский режимы торговли с ЕС в одну систему и должен стать шагом навстречу "торговой евроинтеграции" и переходу к ЕС-центрической экономике.

Министр экономики Республики Северная Македония Крешник Бектеши и торговый представитель Украины Тарас Качка / Фото МИД Украины

С подписанием этих изменений будут созданы условия для развития дополнительных экспортных возможностей в треугольнике Украина – ЕС – Северная Македония, что будет способствовать привлечению украинских производителей в региональные и международные цепи создания добавленной стоимости и потенциально расширит возможности преференциального экспорта товаров на перспективные внешние рынки.

Публичная дипломатия

Какова роль публичной и культурной дипломатии в украинско-македонских отношениях?

Мы активно работаем в информационной сфере и сфере публичной дипломатии. Стремимся показать македонскому обществу, что Украина не только воюет, но и одновременно реформируется, имеет серьезные достижения в современном искусстве, кинематографии, литературе, спорте. Широкую огласку имели выставка Петриковской росписи, традиционные вечера украинской кухни (кулинарная дипломатия), выставка украинских мастериц и мастер-классы, организованные в Музее македонской революционной борьбы, переводы украинской литературы на македонский язык, ознакомление македонского общества с нашими традиционными праздниками (Пасха, Рождество, Покров, Святого Николая), обеспечиваем участие наших музыкальных коллективов в Македонии, используем публичную спортивную дипломатию.

Что такое публичная и кулинарная дипломатия Публичная дипломатия является одной из частей внешнеполитической стратегии государств, предусматривает создание благоприятного имиджа страны в мире. Это достигается благодаря участию неправительственных организаций, которые популяризируют язык и культуру за рубежом. С 2017 года функционирует Украинский Институт при МИД, который реализует проекты по публичной дипломатии. Кулинарная дипломатия предусматривает продвижение интересов страны за рубежом благодаря популяризации кухни – в украинском случае это, например, борщ.

К 30-й годовщине независимости Украины мы запустили аудиогид на украинском языке в музее Македонской освободительной борьбы. С руководством учреждения есть договоренность о налаживании сотрудничества с Национальным музеем истории Украины, а также о реализации совместных проектов осенью этого года.

С помощью специальных имиджевых программ Министерства иностранных дел Украины нам удается организовывать публичные мероприятия, которые имеют широкую огласку в македонском обществе, освещаются в ведущих македонских СМИ. Это и кинофестивали, посвященные украинским фильмам, тематические мероприятия, выставки искусства и тому подобное. Реализуем совместные проекты в научной и образовательной сферах.

Памятник Александру Македонскому в Скопье / Фото Wikipedia

Я считаю, что нам удается поддерживать динамику двусторонних отношений по всем направлениям – активный политический диалог, восстановление межпарламентского взаимодействия (в июне успешно прошел визит депутатской группы сотрудничества ВРУ с Северной Македонией во главе с Валерием Зубом), интенсификация экономического сотрудничества, активизация туристической сферы, активная работа в сфере публичной дипломатии. Украины в Северной Македонии становится больше.

Баннер 1-й конференции по туризму между Украиной и Северной Македонией / Фото МИД Украины

Энергетика и региональное сотрудничество

Как, по Вашему мнению, Украина может противодействовать российским влияниям на Балканах, в частности в энергетике?

Стоит отметить, что, к сожалению, Украина по-прежнему не имела весомых рычагов влияния на ситуацию на энергетическом рынке Балканского региона, в т.ч. и Северной Македонии, и не имеет их и сейчас. Прежде всего это касается источников и путей поставок основных энергоресурсов в регион (газ, нефть, нефтепродукты), где РФ играла и до сих пор играет ведущую роль в силу природных и исторических обстоятельств. Впрочем, как известно, это касается не только Юго-Восточной Европы, куда входят страны Балканского полуострова, а в большинстве государств европейского континента. Потребности же стран региона в угле и электроэнергии практически полностью обеспечиваются собственными источниками.

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До 2020 года газоснабжение Северной Македонии и других соседних стран осуществлялось через существующий Трансбалканский газопровод, по которому российский газ поступал сюда транзитом через Украину. И хотя объемы ежегодных поставок в небольшие Балканские страны являются довольно незначительными, но и они с 2020 года прекратились после запуска "Турецкого потока".

Трансбалканском газопровод / Фото Natural Gas World

Считаю, что сейчас Украина все же имеет определенные возможности для противостояния, или скорее регулирования влияния России на энергетический сектор региона. Прежде всего это касается возможной поддержки и даже определенного участия в перспективных проектах по диверсификации поставок энергоносителей в балканские страны. Это, в частности, строительство в Северной Македонии, Албании, Греции интерконнекторов (соединительных газопроводов), что соединят газотранспортные системы этих стран с введенным в эксплуатацию в конце 2020 года Трансадриатическим трубопроводом (ТАР).

Таким образом, будет отдан приоритет увеличению поставок в регион азербайджанского газа, к которому, к счастью, РФ не имеет отношения.

Новые пути поставок газа в Европу / Фото Geopolitical Intelligence Services

Также интересными являются возможности, что сейчас открываются для украинских предприятий отрасли альтернативной энергетики в плане инвестирования в перспективные проекты солнечной и ветровой энергетики в странах Балканского региона. В частности, правительство Северной Македонии пока придает большое значение этому направлению развития энергетики и поощряет соответствующих инвесторов, поэтому и мы стараемся привлекать к этому процессу заинтересованные компании из Украины.

Кроме того, мы рекомендуем отечественным предприятиям обратить внимание на другие перспективные современные проекты, которые поддерживаются правительствами Северной Македонии и другими странами, в частности Грецией, и попытаться принять участие в них. Они предусматривают использование дополнительных возможностей и альтернативных путей обеспечения стран Юго-Восточной Европы "голубым топливом", в частности сжиженным газом из США.

Энергетическая карта Греции и соседних стран / Фото ENSO-G

В первую очередь речь идет о строительстве будущего плавучего терминала сжиженного природного газа вблизи города Александруполис в Греции, предназначенного для регазификации и дальнейшей транспортировки в страны Европы более 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год. Привлечение украинских соответствующих компаний к таким проектам соответствовало бы последнему решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, в частности "привлечение украинских компаний к реализации газотранспортных проектов в странах Европы".

Система газопроводов в Юго-Восточной Европе / Фото Natural Gas World

Кроме того, Украина может активно влиять на формирование на территории Балкан цивилизованных "правил игры" на нефтегазовых рынках, в частности через внедрение норм Энергетического сообщества. Здесь мы уже успешно сотрудничаем со всеми странами Балканского региона в сфере либерализации энергетических рынков, уверенно двигаясь к интеграции наших энергосистем в общий энергорынок Евросоюза.

Каковы перспективы вступления Украины в региональные балканские инициативы?

Как показывает опыт западноевропейских государств, хотя это и очень трудно, но только таким способом, совместно приняв максимально адаптированные для всех сторон директивы ЕС, можно заставить Россию играть по правилам цивилизованного мира и не навязывать другим странам свою "энергетическую петлю".

Сейчас наиболее эффективной инициативой в регионе является CEFTA (Центральноевропейская ассоциация (зона) свободной торговли). Указанная торговая сделка уже около 15 лет объединяет страны Юго-Восточной Европы, которые не являются членами Европейского Союза, но стремятся к членству в ЕС. Используя преимущества этого объединения, прежде всего почти полную либерализацию взаимной торговли товарами, государства региона также адаптируются к условиям торговли в Евросоюзе.

Карта Центральноевропейской зоны свободной торговли / Фото Maps of the Web

На сегодняшний день Украина имеет действующие соглашения о свободной торговле (ССТ) с некоторыми балканскими странами, в частности с Черногорией и Северной Македонией (кстати, сейчас уже практически готовы к подписанию изменений к этому договору, заключенному 20 лет назад, по либерализации условий взаимной торговли и их адаптации к современным условиям). Также рассматривается возможность подписания ССТ с другими государствами региона (Сербия, Албания).

Однако, возможность будущей интеграции Украины в региональное соглашение CEFTA зависит от ряда факторов. Прежде всего это наличие соответствующего приглашения от самого объединения, а также результаты изучения украинской стороной всех преимуществ или последствий такого присоединения. Надеюсь, что когда дойдет дело до этого, все необходимые элементы возможного членства Украины в такой зоне свободной торговли будут тщательно рассмотрены соответствующими правительственными органами и будет принято оптимальное решение. Со своей стороны мы, как посольство Украины в одном из государств-членов CEFTA, будем этому максимально содействовать.

Флаг CEFTA / Фото Wikipedia

Безопасность

Каким является сотрудничество Украины и Северной Македонии в сфере безопасности?

Украина и Северная Македония сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности и соответствующие национальные структуры имеют налаженные контакты.

Сферы, которые интересны для обеих сторон, – это обмен информацией относительно региональной безопасности, опытом в сфере антитеррористической деятельности, предупреждение внешних угроз и другие вопросы.

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Перспективные направления сотрудничества – борьба с киберугрозами, противостояние информационным угрозам со стороны Российской Федерации и ее сателлитов.

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На сегодня мы имеем конструктивное сотрудничество на уровне правоохранительных структур, в частности МВД Украины. Есть активное взаимодействие и в рамках профильных международных структур, в частности через Интерпол.

Отдельно стоит заметить, что украинские и македонские миротворцы активно взаимодействуют в рамках миссии НАТО в Косово (КФОР), обеспечивая соответствующий уровень безопасности в Косово и регионе Западных Балкан в целом.

Эволюция миротворческих сил КФОР: смотрите видео

В частности, в Скопье расположен логистический центр поддержки сил KFOR NATO в Косово, украинский контингент и Посольство Украины в Скопье традиционно имеют хорошие связи с ним.

На уровне министерств обороны двух стран развивается сотрудничество в сфере безопасности, в частности в вопросах евроатлантической интеграции.

Кроме того, обе страны являются членами Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы, где вопрос региональной безопасности является одним из ведущих.