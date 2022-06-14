Для вас важнее номер очереди на кандидатство, – Подоляк упрекнул Грузию из-за упреков в ЕС

Грузинский премьер-министр заявил, что его страна должна вступить в Евросоюз раньше Украины. На такое высказывание уже отреагировали в Офисе Президента.

Ценности важнее выгоды, – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул Ираклию Гарибашвили. Ведь в такое время неуместно беспокоиться поочередно вступления в Евросоюз.

Показательным будет только голосование, – политолог о получении статуса кандидата в ЕС для Украины

Никто не записывается в очередь насмерть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?

– подчеркнул Подоляк.

Что этому предшествовало

На заседании Совета Европы, которое состоится 23-24 июня, Украина и Молдова услышат вердикт о предоставлении им статуса кандидата на вступление в ЕС. В то же время, такое развитие событий не устраивает грузинского премьера. Гарибашвили заявил, что его страна уже 9 лет ожидает этого статуса, поэтому, мол, первой должна его получить.

"Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса",– заявил глава грузинского правительства.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Украине лучше получить оружие , чем стать кандидатом на членство в Европейском Союзе. Ведь вооружение, по его словам, поможет завершить войну.

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Последние новости о вступлении Украины в ЕС

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк считает, что Украина и Молдова получат статус кандидатов, но с определенными условиями. В то же время заявка Грузии, мол, останется во взвешенном состоянии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа "стоит на пороге исторического решения". Так она прокомментировала перспективу принятия Украины в ЕС. Политика не надеется, что через 20 лет, оглянувшись назад, она сможет сказать, что поступила правильно.

11 июня фон дер Ляен посетила Киев и накануне важного саммита провела финальные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров уничтожить многолетний кремлевский нарратив о том, что нашей страны в ЕС никто не ждет.

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