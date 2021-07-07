Для задержки мигрантов: Литва установит стену на границе с Беларусью

Премьер-министр Литвы рассказала, что страна установит стену на литовско-белорусской границе. Это сделают для того, чтобы задержать незаконных мигрантов.

По словам Шимоните также на границу направят большее количество военных. Это сделают ради того, чтобы уменьшить поток нелегальных мигрантов.

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Литва возведет стену на границе с Беларусью

Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, которая направлена даже не против Литвы, а против всего Европейского Союза,

– заявила премьер-министр.

Она пояснила, что такие действия связывают с тем, что ЕС и Литва выступили против:

фальсификации выборов,

угнетения гражданского общества и санкций.

За это институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации незаконных потоков мигрантов, и намеренно создают условия для пересечения границы.

Поэтому правительство Литвы в ближайшее время рассмотрит законопроекты, которые позволят ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в стране.

Поток нелегальных мигрантов: коротко

В конце июня, после введения санкций ЕС в отношении Беларуси, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.

На незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву в июне литовские пограничники поймали уже более 400 человек.

В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.

6 июля уже на польской границе задержали 40 человек за незаконное пересечение границы с Беларусью.