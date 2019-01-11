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      Для чего России нужно Азовское море: Наев сделал четкое заявление

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      Наев объяснил, для чего России Азовское море
      Наев объяснил, для чего России Азовское море / Фото из открытых источников

      Россия имеет особый интерес к району Азовского моря, который нужен ей для дальнейшего военного продвижения на территорию Украины и для пробивания сухопутного коридора в оккупированный Крым.

      Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

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      Сейчас враг очень активный прежде всего на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря. Азовское море для России представляет особый интерес, поскольку Москва видит здесь возможность для дальнейшего продвижения на украинскую территорию. И прежде всего Москва хочет пробить сухопутный коридор к оккупированному Россией Крымскому полуострову,
      – отметил генерал.

      Кроме того, он отметил, что сейчас ситуация на передовой в зоне проведения ООС сложная, однако ее можно охарактеризовать как "стабильную и контролируемую".

      "Российские оккупационные войска пока не наступают, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт", – добавил Наев.

      Также, командующий ООС отметил, что украинские военные четко придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня. Однако, российские оккупационные войска всегда используют перемирие для перегруппировки своих сил и осуществления новых провокаций, что "подтверждают не только наши солдаты, но и международные наблюдатели".

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      Наев считает, что существует только один способ, чтобы заставить оккупантов соблюдать режим прекращения огня.

      "Нам нужна четкая позиция международного сообщества по осуждению агрессивных действий России. Нам нужна также максимально возможная публичность и информирование о постоянном нарушении режима прекращения огня с российской стороны в международных медиа и дальнейшие жесткие санкции против государства-агрессора России. Руководство так называемых "псевдореспублик" полностью зависит от Кремля, и только Москва способна прекратить конфликт на Донбассе", – подытожил он.

      Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что Москва до сих пор пытается дестабилизировать Приазовье, чтобы получить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Кроме того, из-за блокады РФ Керченского пролива украинские порты Мариуполь и Бердянск продолжают нести убытки.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Сергей Наев Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Перемирие
      Источник: 24 Канал
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