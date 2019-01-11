Для чого Росії потрібне Азовське море: Наєв зробив чітку заяву

Росія має особливий інтерес до району Азовського моря, який потрібен їй для подальшого військового просування на територію України та для пробиття сухопутного коридору до окупованого Криму.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

Читайте також: Росія пригрозила Україні новими жорсткими затриманнями в Керченській протоці

Наразі ворог дуже активний передусім на Маріупольському напрямку та в районі Азовського моря. Азовське море для Росії становить особливий інтерес, оскільки Москва вбачає тут можливість для подальшого просування на українську територію. І передусім Москва хоче пробити сухопутний коридор до окупованого Росією Кримського півострову,

– наголосив генерал.

Окрім того, він зауважив, що зараз ситуація на передовій в зоні проведення ООС є складною, проте її можна охарактеризувати як "стабільну та контрольовану".

"Російські окупаційні війська наразі не наступають, але це не означає, що вони припинили свої спроби провокувати подальший конфлікт", – додав Наєв.

Також, командувач ООС наголосив, що українські військові чітко дотримуються Мінських домовленостей та режиму припинення вогню. Проте, російські окупаційні війська завжди використовують перемир’я для перегрупування своїх сил та здійснення нових провокацій, "що підтверджують не лише наші солдати, а й міжнародні спостерігачі".

Читайте також: Росія готує провокації проти України, щоб виправдати свою агресію на Азові, – розвідка

Наєв вважає, що існує лише один спосіб, аби примусити окупантів дотримуватися режиму припинення вогню.

"Нам потрібна чітка позиція міжнародної спільноти із засудження агресивних дій Росії. Нам потрібна також максимально можлива публічність та інформування про постійне порушення режиму припинення вогню з російського боку в міжнародних медіа та подальші жорсткі санкції проти держави-агресора Росії. Керівництво так званих "псевдореспублік" повністю залежне від Кремля, і лише Москва здатна припинити конфлікт на Донбасі", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що Москва досі намагається дестабілізувати Приазов’я, аби отримати суходільний коридор до окупованого Криму. Окрім того, через блокаду РФ Керченської протоки українські порти Маріуполя та Бердянська продовжують нести збитки.

Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.