На фронте вместе с "Волками": BIHUS Info опубликовали репортаж-посвящение павшему "Да Винчи"

В начале марта стало известно, что свою жизнь за Украину отдал Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Незадолго до этого представители СМИ наведывались в Бахмут Донецкой области и даже записывали с ним интервью. Кстати, защитник был командиром батальона "Волки да Винчи"

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил от президента звание Героя Украины. Он мужественно защищал государство от оккупанта, однако погиб на Бахмутском направлении. 10 марта его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Вместе с тем, 18 марта появился репортаж с Востока, который журналисты снимали, когда еще воин был жив.

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"Надеюсь, что у нас все получится"

При просмотре этого материала не верится, что Дмитрия уже нет на этом свете. На ролике видно, что он, в частности, рассказывает о ситуации в Бахмуте и о том, как его бойцы дают отпор российским захватчикам.

Около 5 штурмовых групп (врага – 24 Канал) на подходе к нашим позициям разбили огнем артиллерии. Наши снайперы отработали. Не допускаем их (россиян – 24 Канал) продвижения и стараемся их продавливать по чуть-чуть дальше. По крайней мере, мы стараемся остановить противника, где он сейчас есть, потому что он каждый день проводит штурмовые действия. Это долгая, трудная и трудная работа. Я все же надеюсь, что у нас все получится,

– говорит "Да Винчи" в интервью.

Кроме того, в материале показан пункт управления "Да Винчи" своими бойцами. С помощью рации он отдает приказы и рассказывает о планах Вооруженных Сил по ликвидации оккупантов. Заметим, что, по словам павшего защитника, весь фронт держится на пехоте и артиллерии.

"Да Винчи" и его волки: смотрите репортаж из Бахмута BIHUS Info

Ситуацию в Бахмуте в Донецкой области уже более полугода сложна, однако ВСУ не позволяют захватчикам взять город. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый констатировал

Возлюбленная "Да Винчи" вспоминает о нем

Не так давно руководительница медицинской службы "УЛЬФ" и любимая Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла опубликовала трогательное сообщение, посвященное павшего бойцу. Собственно, в нем Алина Михайлова пообещала, что будет сильным и описал, в частности, как защитник оставлял ей записки.

Также известно, что девушка в День украинского добровольца – 14 марта – передала личный боевой шеврон любимого Президенту Украины Владимиру Зеленскому и получила орден Богдана Хмельницкого III степени.

, что враг не может закончить операцию по взятию населённого пункта. Как он отметил, путинские воины терпят безумные потери и атакуют украинские позиции "по инерции".