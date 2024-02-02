Допускаю все, – Марченко о возможности нового наступления на Киев
Источник:ТСН
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает возможность, что россияне могут снова начать наступление на Киев. По его словам, расслабляться не нужно.
Марченко заявил, что "допускает все". По его мнению, у России достаточно сил, чтобы снова пойти на Киев.
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Марченко не исключает возможность наступления на Киев
Генерал-майор отметил, что для России потерять еще 30 – 40 тысяч человек – не проблема. Поэтому повторное наступление на столицу исключать не стоит.
Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30 – 40 тысяч человек – не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им надо какая-то победа, хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться,
– сказал Марченко.
Он убежден, что россияне могут перегруппировать войска и снова пойти на столицу. Поэтому, по его словам, "мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться".
Также Марченко считает, что россияне попытаются воспроизвести тот план захвата Юга и отрезать нас от Черного моря. Ведь для них это стратегическая задача. Поэтому Украине надо готовиться к обороне южной части страны.
Россия может сделать новое масштабное наступление
- В Financial Times заявили, что летом 2024 года Россия сделает попытку нового масштабного наступления на Украину. Издание, ссылаясь на украинских военных, пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
- Также россияне могут попытаться захватить крупные города, например, Харьков. Или повторить свою попытку захвата Киева.
- Однако важно, что россияне уже несколько раз пытались возобновить наступление на нескольких направлениях, однако ни разу их попытки не были успешны.