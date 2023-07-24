Медведев в истерике после атаки на Москву: угрожает ударами по "нестандартным целям"
На атаку БПЛА на Москву отреагировал и бывший президент России Дмитрий Медведев. В частности, он назвал украинцев "бандеровскими ублюдками" и снова заговорил о "руководителях с Запада".
Классически Медведев начал угрожать новыми атаками на территории Украины. В частности, он написал, что нужно избивать туда, где их "пока не ждут".
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Истерика Дмитрия Медведева в соцсетях
Россияне изрядно разъярены ночной атакой на Москву. В частности, российское минобороны обвинило Украину в "террористическом акте", а пропагандисты начали угрожать атаками на правительственные кварталы Киева.
Свой гневный пост издал и бывший президент России Дмитрий Медведев. Он обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и заявил, что Украина способна только информационным победам. По его словам, ВСУ "выбирают мирные гражданские цели для своих подлых ударов".
Также Медведев назвал украинцев "нацистами" и вспомнил о Западе, который, по его мнению, подгоняет Украину. После этого он начал угрожать Украине новыми ударами по "нестандартным целям".
И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут,
– заявил пропагандист.
По его мнению, россияне должны наносить удары туда, где их эффект будет более весомым. При этом он не упомянул атаку россиян на гражданские объекты, в том числе разрушение Свято-Преображенского собора в Одессе.
Атака беспилотников на Москву: что известно
- Ночью 24 июля в нескольких районах Москвы раздались взрывы. В частности, беспилотники атаковали район, где расположен Военный университет Минобороны и несколько вполне секретных объектов ГРУ. Также известно о попадании в бизнес-центр.
- Накануне Владимир Зеленский пообещал ответ российским террористам. Соответствующее заявление было опубликовано после атаки россиян на культурный центр Одессы и разрушение Свято-Преображенского собора
- Источники 24 Канала сообщают, что за атакой беспилотников стоит ГУР Украины. В частности, намекнули, что "все птицы долетели до Москвы".
- На фоне атаки россияне продолжают писать гневные комментарии в соцсетях. Некоторые храбрецы даже обвиняют российское руководство в халатности.