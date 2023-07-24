Медведев в истерике после атаки на Москву: угрожает ударами по "нестандартным целям"

На атаку БПЛА на Москву отреагировал и бывший президент России Дмитрий Медведев. В частности, он назвал украинцев "бандеровскими ублюдками" и снова заговорил о "руководителях с Запада".

Классически Медведев начал угрожать новыми атаками на территории Украины. В частности, он написал, что нужно избивать туда, где их "пока не ждут".

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Истерика Дмитрия Медведева в соцсетях

Россияне изрядно разъярены ночной атакой на Москву. В частности, российское минобороны обвинило Украину в "террористическом акте", а пропагандисты начали угрожать атаками на правительственные кварталы Киева.

Свой гневный пост издал и бывший президент России Дмитрий Медведев. Он обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и заявил, что Украина способна только информационным победам. По его словам, ВСУ "выбирают мирные гражданские цели для своих подлых ударов".

Также Медведев назвал украинцев "нацистами" и вспомнил о Западе, который, по его мнению, подгоняет Украину. После этого он начал угрожать Украине новыми ударами по "нестандартным целям".

И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут,

– заявил пропагандист.

По его мнению, россияне должны наносить удары туда, где их эффект будет более весомым. При этом он не упомянул атаку россиян на гражданские объекты, в том числе разрушение Свято-Преображенского собора в Одессе.

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