Ядерный шантаж: медведев открыто пригрозил европейским АЭС "случайностями"

Приспешник владимира путина дмитрий медведев отметился очередным циничным заявлением. В этот раз он попытался оболгать ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС и пригрозил Европе ядерным террором.

медведев сказал, что ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов.

Важно медведев собрался освобождать Украину: приспешник путина написал сообщение о возрождении СССР

Однако он забыл уточнить, что это российские ракеты и снаряды. Медведев обвинил в обстрелах АЭС украинскую сторону.

Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском Союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны,

– пригрозил путинский слуга.

Обстрелы ЗАЭС: главное

россияне регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в случае аварии на ЗАЭС из трех областей придется эвакуировать около 275 тысяч человек.

Глава МАГАТЭ Мариано Гросс рассказал, что в настоящее время непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент. Чиновник еще раз призвал россию прекратить военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции. Ведь в противном случае могут быть серьезные последствия.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозами по подрыву станции россия пытается остановить продвижение ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что угроза катастрофы на атомной электростанции реальна. Он подчеркнул, что ЗАЭС – самая большая станция в Европе, у которой есть 6 блоков.

Пионтковский рассказал о ядерном шантаже путина, Европе без россиян и следующих серых зонах кремля: смотрите видео