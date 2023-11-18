Таким же или другим: Песков заявил о преемнике Путина и настроениях в Кремле
Дмитрий Песков сделал одиозное заявление по поводу следующего президента России. Рупор Кремля ответил: "Таким же. Или другим, но таким же".
Такие ответы могут указывать на то, что окружение Путина чувствует беспомощность и действительно может готовить замену российскому диктатору. Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.
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Удержаться за путинизм
В России не видят альтернативы Владимиру Путину. Более того – его кремлевские соратники не видят себя в правлении кого-то другого.
"Исходя из войны, кремлевское окружение будет держаться за путинизм. Они могли бы, как вариант, сменить должность "президента" на "Путина Владимира Владимировича", тогда бы каждый преемник назывался Путиным. Но это шутка", – иронически отметил аналитик.
Игорь Чаленко о политике Кремля: смотреть видео
Именно поэтому сейчас активно возникают вопросы выборов. В частности, будет ли баллотироваться еще раз Путин и вообще ли он жив, чтобы не передавать эту задачу своему двойнику.
Это показывает беспомощность, которая находится в окружении Путина. Думаю, преемника готовят, но Путин не хочет его видеть и будет руководить сам где-то со стороны. Основные силы в мире заинтересованы, чтобы руководство Путина подходило к своему завершению,
– объяснил Чаленко.
Песков же своими словами нарушил так называемый бренд "Путин и никто другой", который они строили десятками лет. Он задумывается, кто станет следующим его хозяином. И не исключение, что такие настроения и мысли не проговариваются "на кухнях" других российских политиков.
Странные заявления о Путине: как говорят в Кремле
- Николай Патрушев во время одного из последних выступлений высказался о Путине в прошлом. Это походило на своеобразный некролог. Более того – секретарь совбеза России был одет в соответствующий черный костюм.
- Информационный вброс о "смерти" Путина в очередной раз поднял тему его двойников. Но Дмитрий Песков упрямо опроверг вероятное наличие Путина – 2. Впрочем, слово "нет" от рупора Кремля следует воспринимать как "да", считают некоторые эксперты.
- Интересно, по поводу других резонансных событий в Кремле решают отмалчиваться. Так, Дмитрий Песков не комментировал избиение в СИЗО заключенного, которое совершил сын Рамзана Кадырова. Также он обошел тему покушения на пропагандиста Олега Царева.