Рогозин неожиданно заявил, что Украина сильнее России: хочет новой волны мобилизации

Украинское контрнаступление еще не началось, а у россиян уже истерика. Если раньше оккупанты хотели "взять Киев за 3 дня", то сейчас жалуются, что Украина намного сильнее их.

Истерику не смог сдержать бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он сказал, что "враг гораздо сильнее нас" и призвал провести вторую волну мобилизации.

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Что предлагает Рогозин

Интересно, как же так, что спецоперация идет по плану, однако провести вторую волну мобилизации все же надо. Зачем? А что же случилось?

Мы не можем здесь поступать таким образом, что каждый сам за себя. Да не получится абсолютно. Потому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их нужно заполнять,

– сказал Рогозин.

Очевидно, что он соврал, ведь "ребята" не стоят, а идут в наступление, потому что является обычным пушечным мясом для российской военной верхушки.

В то же время, по словам Рогозина, мобилизация не понадобится, если набрать необходимое количество добровольцев. Ну что ж, если вспомнить, что в России родным ликвидированного в Украине оккупанта дают как ни дрова, то лед, думаем, добровольцев умирать за Путина будет немного.

"У нас есть колоссальный резерв, который помог бы избежать второй волны мобилизации. Это добровольцы. Я как раз имею отношение к этой добровольческой армии. Наши отряды входят в соответствующие полки, дивизии армии России. Но нас действительно нужно было собрать в рамках единой добровольческой российской армии", – добавил экс-глава Роскосмоса.

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