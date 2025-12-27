Фигурант дела "Мидас" Басов вышел из-под стражи: кто заплатил 40 миллионов гривен залога
- За фигуранта дела "Мидас" Дмитрия Басова внесли 40 миллионов гривен залога, из которых 25 миллионов предоставила компания "Грин плюс компани".
- Адвокат Виталий Наум и адвокатское объединение "Национальная коллегия адвокатов" внесли остальную сумму в размере 15 миллионов гривен.
За одного из фигурантов дела "Мидас" Дмитрия Басова внесли залог в размере 40 миллионов гривен. Средства предоставила частная компания, созданная всего несколько месяцев назад, а также адвокаты подозреваемого.
Расследование провели журналисты проекта "Схемы", пишет 24 Канал.
Кто внес залог за Басова?
По данным расследования, 25 декабря за фигуранта дела Миндича – исполнительного директора по физической защите и безопасности Энергоатома Дмитрия Басова, был внесен залог. 25 миллионов гривен внесла киевская компания "Грин плюс компани", зарегистрирована всего два месяца назад с уставным капиталом в 75 тысяч гривен. Предприятие занимается оптовой торговлей древесиной и строительными материалами. Журналисты отмечают, что по номеру, указанным в реестрах, ответила женщина и заявила, что не знает компанию и ее руководство. А сама директор "Грин плюс компани" Марина Шевченко на звонки не ответила.
Еще 10,3 миллиона гривен залога внес адвокат Басова Виталий Наум, а адвокатское объединение "Национальная коллегия адвокатов", которое он возглавляет – 4,7 миллиона. Наум подтвердил внесение средств и объяснил, что это обычная практика.
Банк проверил происхождение средств, подтвердил. Это наши личные средства от доходов, после уплаты налогов, мы работаем "в белую". И все. Мы хотели, чтобы Дмитрий Николаевич встретил Рождество с семьей, так и произошло, вчера он вышел,
– заявил он.
Кроме того, адвокат Басова утверждает, что подозреваемый "не сбежит" от ответственности и будет выполнять все процессуальные обязанности.
В чем обвиняют Басова?
Прокуроры САП утверждают, что именно Дмитрий Басов вместе с другими участниками "теневой организации" получал незаконные средства от партнеров Энергоатома в размере 10 – 15% от стоимости контракта.
Басов систематически передавал полученные ранее преступным путем денежные средства для Миронюка – еще одного фигуранта дела.
В то же время Басов и его защита уверяют, что это не правдивая информация, а с Миндичем он даже не знаком. Слышал о нем только из интернета.
Ранее, 12 ноября, ВАКС избрал Басову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 40 миллионов гривен. После внесения полной суммы его освободили из-под стражи.