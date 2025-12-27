Розслідування провели журналісти проєкту "Схеми", пише 24 Канал.

Хто вніс заставу за Басова?

За даними розслідування, 25 грудня за фігуранта справи Міндіча – виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки Енергоатома Дмитра Басова, було внесено заставу. 25 мільйонів гривень внесла київська компанія "Грін плюс компані", зареєстрована лише два місяці тому зі статутним капіталом у 75 тисяч гривень. Підприємство займається гуртовою торгівлею деревиною та будівельними матеріалами. Журналісти зазначають, що за номером, зазначеним у реєстрах, відповіла жінка та заявила, що не знає компанію та її керівництво. А сама директорка "Грін плюс компані" Марина Шевченко на дзвінки не відповіла.

Ще 10,3 мільйона гривень застави вніс адвокат Басова Віталій Наум, а адвокатське об’єднання "Національна колегія адвокатів", яке він очолює – 4,7 мільйона. Наум підтвердив внесення коштів та пояснив, що це звичайна практика.

Банк перевірив походження коштів, підтвердив. Це наші особисті кошти від прибутків, після сплати податків, ми працюємо "в білу". І все. Ми хотіли, щоб Дмитро Миколайович зустрів Різдво з родиною, так і сталося, учора він вийшов,

– заявив він.

Крім того, адвокат Басова стверджує, що підозрюваний "не втече" від відповідальності й виконуватиме усі процесуальні обов'язки.

У чому звинувачують Басова?