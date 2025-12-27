Расследование провели журналисты проекта "Схемы", пишет 24 Канал.

Кто внес залог за Басова?

По данным расследования, 25 декабря за фигуранта дела Миндича – исполнительного директора по физической защите и безопасности Энергоатома Дмитрия Басова, был внесен залог. 25 миллионов гривен внесла киевская компания "Грин плюс компани", зарегистрирована всего два месяца назад с уставным капиталом в 75 тысяч гривен. Предприятие занимается оптовой торговлей древесиной и строительными материалами. Журналисты отмечают, что по номеру, указанным в реестрах, ответила женщина и заявила, что не знает компанию и ее руководство. А сама директор "Грин плюс компани" Марина Шевченко на звонки не ответила.

Еще 10,3 миллиона гривен залога внес адвокат Басова Виталий Наум, а адвокатское объединение "Национальная коллегия адвокатов", которое он возглавляет – 4,7 миллиона. Наум подтвердил внесение средств и объяснил, что это обычная практика.

Банк проверил происхождение средств, подтвердил. Это наши личные средства от доходов, после уплаты налогов, мы работаем "в белую". И все. Мы хотели, чтобы Дмитрий Николаевич встретил Рождество с семьей, так и произошло, вчера он вышел,

– заявил он.

Кроме того, адвокат Басова утверждает, что подозреваемый "не сбежит" от ответственности и будет выполнять все процессуальные обязанности.

В чем обвиняют Басова?