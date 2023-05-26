Ужасные разрушения и много пострадавших: что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре
Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Так, утром 26 мая террористы попали ракетой в поликлинику в Днепре.
24 Канал рассказывает все, что известно об очередном теракте россиян. Какие последствия ракетного удара и что известно о пострадавших – читайте дальше.
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Сирены завыли уже после взрывов
Около 10:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. После этого в городе была объявлена воздушная тревога. Корреспонденты 24 Канала сообщили, что, вероятно, в Днепре произошел прилет, ведь после взрывов над городом поднялся дым.
Уже впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты попали в медицинское учреждение.
Российские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется,
– отметил Лысак.
Добавим, что в 11:16 появилось сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем высказали предположение, что россияне могли нанести удар по Днепру крылатой ракетой. Вероятно, это мог быть Искандер-К.
На месте поликлиники – только руины / Фото Алина Мачула для 24 Канала
Последствия ракетного удара
По состоянию на 11:53 стало известно, что в результате попадания по поликлинике погиб один человек, еще 15 получили ранения различной сложности. Среди раненых – двое мальчиков, 3 и 6 лет. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
В 12:13 сообщили о еще одном раненом. Общее количество пострадавших выросло до 16 человек. Из них 11 человек госпитализировали, двое – в тяжелом состоянии.
В 12:32 омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в результате коварного удара по медицинскому учреждению четыре человека считаются пропавшими без вести.
По состоянию на 13:18 количество раненых в Днепре выросло до 23 человек. Лисак сообщил, что погибший – 69-летний мужчина, проходивший мимо места удара.
13:50. Из-под завалов здания ветклиники, также изуродованный врагом, достали тело погибшего мужчины. Таким образом, ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек.
Оккупанты ударили по медучреждению в Днепре / Фото ОВА
Пожарные пытаются ликвидировать огонь: видео
В сети уже распространили первые видео с места происшествия. На кадрах видно, что здание поликлиники почти полностью разрушено, на месте попадания случился пожар, раненых людей выводят на улицу.
Последствия удара по Днепру: смотрите видео (18+)
В ОВА сообщили, что огонь охватил два здания, пожар распространился на площадь в 500 квадратных метров. Сейчас спасатели тушат пожары. По состоянию на 13:00 пожар локализовали, спасатели продолжают работать на месте.
Ракета повредила здание поликлиники: смотрите видео
По данным Офиса генпрокурора Украины, ракета попала в здание медучреждения и ветклиники. Также повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.
Спасатели ликвидируют пожар: видео
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на очередной теракт россиян.
Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине,
– написал Зеленский.
Он выразил соболезнования родным погибшего. Глава государства также опубликовал видео с места прилета.
Россия ночью атаковала Украину: что известно
- В ночь на 26 мая оккупанты снова атаковали Украину. Противник обстреливал Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты сил обороны Украины.
- В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 "Шахеда" и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
- В воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание ударных БПЛА и нескольких ЗРК С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.
- В Днепре в результате массированной атаки ночью вспыхнул пожар в частном доме, который успели ликвидировать. Также повреждения получили два дома и автомобиль. Возгорание зафиксировали на двух частных предприятиях.
- Этой ночью российские террористические войска уже 13 раз за май атаковали столицу Украины. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены.