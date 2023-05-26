Ужасные разрушения и много пострадавших: что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Так, утром 26 мая террористы попали ракетой в поликлинику в Днепре.

24 Канал рассказывает все, что известно об очередном теракте россиян. Какие последствия ракетного удара и что известно о пострадавших – читайте дальше.

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Сирены завыли уже после взрывов

Около 10:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. После этого в городе была объявлена воздушная тревога. Корреспонденты 24 Канала сообщили, что, вероятно, в Днепре произошел прилет, ведь после взрывов над городом поднялся дым.

Уже впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты попали в медицинское учреждение.

Российские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется,

– отметил Лысак.

Добавим, что в 11:16 появилось сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем высказали предположение, что россияне могли нанести удар по Днепру крылатой ракетой. Вероятно, это мог быть Искандер-К.

На месте поликлиники – только руины / Фото Алина Мачула для 24 Канала

Последствия ракетного удара

По состоянию на 11:53 стало известно, что в результате попадания по поликлинике погиб один человек, еще 15 получили ранения различной сложности. Среди раненых – двое мальчиков, 3 и 6 лет. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В 12:13 сообщили о еще одном раненом. Общее количество пострадавших выросло до 16 человек. Из них 11 человек госпитализировали, двое – в тяжелом состоянии.

В 12:32 омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в результате коварного удара по медицинскому учреждению четыре человека считаются пропавшими без вести.

По состоянию на 13:18 количество раненых в Днепре выросло до 23 человек. Лисак сообщил, что погибший – 69-летний мужчина, проходивший мимо места удара.

13:50. Из-под завалов здания ветклиники, также изуродованный врагом, достали тело погибшего мужчины. Таким образом, ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек.

Оккупанты ударили по медучреждению в Днепре / Фото ОВА

Пожарные пытаются ликвидировать огонь: видео

В сети уже распространили первые видео с места происшествия. На кадрах видно, что здание поликлиники почти полностью разрушено, на месте попадания случился пожар, раненых людей выводят на улицу.

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В ОВА сообщили, что огонь охватил два здания, пожар распространился на площадь в 500 квадратных метров. Сейчас спасатели тушат пожары. По состоянию на 13:00 пожар локализовали, спасатели продолжают работать на месте.

Ракета повредила здание поликлиники: смотрите видео

По данным Офиса генпрокурора Украины, ракета попала в здание медучреждения и ветклиники. Также повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.

Спасатели ликвидируют пожар: видео

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на очередной теракт россиян.

Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине,

– написал Зеленский.

Он выразил соболезнования родным погибшего. Глава государства также опубликовал видео с места прилета.

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