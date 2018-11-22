"Днепр" без проблем обыграл "Белый Барс"

В Херсоне состоялся матч регулярного чемпионата УХЛ, в котором местный "Днепр" принимал белоцерковский "Белый Барс".

"Днепр" – "Белый Барс" 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Бондаренко (Янишевский) 5:58, 2:0 Сирченко (Коваленко, Жвачкин) 14:25, 3:0 Золотухин (Бондаренко) 16:41, 4:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко) 17:25, 4:1 Качан (Панов) 25:22, 5:1 Бондаренко (Коляда, Афанасьев) 40: 36

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Хозяева льда смогли обеспечить себе комфортное преимущество еще в первой 20-минутке, забросив четыре шайбы в ворота соперника. Отметим, что тренер гостей Константин Буценко принял решение о замене голкипера еще при счете 0:2 – Александра Качулу заменил Кирилл Кучер.

"Белый Барс" сумел выиграть второй период, но с минимальным счетом благодаря шайбе Юрия Качана. Подопечные же Дмитрия Пидгурского уверенно довели дело до победы, а самым результативным в составе "щук" оказался Кирилл Бондаренко – 4 очка (2+2).

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Напомним, что уже в пятницу, 23 ноября, "Днепр" и "Белый Барс" сыграют снова.