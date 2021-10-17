Об исчезновении в полицию сообщила опекун мальчиков. Она заявила, что ее подопечные дети не вернулись домой с прогулки.

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Что известно об исчезновении детей

Бесследно исчезли Лакатош Виктор, Лакатош Николай и Цыган Вячеслав. 16 октября их опекун позвонила в полицию и сказала, что они пошли гулять и не вернулись.

Женщина отметила, что они могут находиться в районах "Северный" и возле Автовокзала Никополя.

Приметы несовершеннолетних, пропавших:

Лакатош Виктор

Ему 12 лет, ростом 110 – 115 сантиметров, среднего телосложения. Имеет ромскую внешность: смуглый, черные глаза и короткие темные волосы. Был одет в черную куртку и синие джинсы.

Лакатош Николай

Ему 10 лет, ростом примерно 110 – 115 сантиметров, худощавого телосложения. Имеет ромскую внешность: карие глаза, темные и короткие волосы. На животе имеет большое родимое пятно.

Был одет в красную куртку.

Цыган Вячеслав

Ему 13 лет, ростом примерно 120 – 125 сантиметров. Имеет ромскую внешность: смуглый, с короткими волосами и карими глазами. Имеет царапину на правой щеке. Был одет в белую вязаную кофту.

Важно! Всех, кому известно о местонахождении мальчиков, полиция просит сообщить по телефонам: (050) 450 91 40, (098) 554 10 33 или 102.

Исчезновение детей в Украине: последние случаи

В Кривом Роге на той же Днепропетровщине 15 октября бесследно исчез 12-летний мальчик Михаил Щербина. Полиции и неравнодушным удалось отыскать ребенка: преступлений против него не совершали.

В тот же день в Одесской области объявили в розыск школьницу Елену Дектереву. Девочка из поселка Великодолинское ушла из дома и исчезла.

В селе Саврань Одесской области удалось найти 2-летнего мальчика, за которым недоглядела мать. Он сам пошел в лес, пока женщина возилась по хозяйству.

Полный текст публикации полиции

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК

Полицией Никополя устанавливается местонахождение без вести пропавших Лакатоша Виктора, Лакатоша Николая и Цыгана Вячеслава

16 октября в Никопольский РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что исчезли ее подопечные дети Лакатош Виктор 12 лет, Лакатош Николай 10 лет и Цыган Вячеслав 13 лет.

Известно, что ребята 16 октября ушли из дома гулять и до сих пор не вернулись.

Могут находиться в районах "Северный" и Автовокзала города Никополь.

Приметы несовершеннолетнего Лакатоша Виктора: 12 лет, ростом 110-115 см., среднего телосложения, глаза черные, цыганской внешности, смуглая кожа, волосы темные, короткие.

Был одет: в черную куртку, синие джинсы.

Приметы несовершеннолетнего Лакатоша Николая: 10 лет, ростом примерно 110-115 см., худощавого телосложения, цыганской внешности, глаза карие, волосы темные, короткие, на животе имеет большое родимое пятно.

Был одет: в красную куртку.

Приметы несовершеннолетнего Цыгана Вячеслава: 13 лет, ростом примерно 120-125 см, цыганской внешности, смуглая кожа, волосы короткие, темные, глаза карие, имеет царапину на правой щеке.

Был одет: в белую вязаную кофту.

Просим всех обратить внимание на указанных несовершеннолетних и кому известно об их местонахождении просим сообщить по телефонам: (050) 450 91 40, (098) 554 10 33, 102 или другим удобным для Вас способом.