В Днепропетровской области вражеский снаряд прилетел в частный двор

Российские военные 1 мая обстреляли Днепропетровскую область. Вражеский огонь накрыл села в Синельниковском районе.

Детали обстрела Днепропетровщины

Обстрел произошел около 15:55. Российский снаряд задел частный двор.

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Вражеские обстрелы села в Синельниковском районе. Задели частный двор. Ранена женщина,

– рассказал председатель ОВА Валентин Резниченко.

Заметим, россияне били по Днепропетровщине и накануне. Утром 29 апреля огонь оккупантов накрыл Великую Костромку и Марьянское. Известно, что захватчики стреляли из "Градов" и зацепили хозяйственные постройки. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

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В 4 часа утра 1 мая оккупанты открыли огонь по приграничным селам в Харьковской области. Они обстреляли школу, которой уже 112 лет, которая пережила 2 мировые войны. Также под удар попали жилые дома и фермерские хозяйства. Известно, что в Покотиловке погибли 2 мужчины, а еще 7 человек – получили ранения.

Сегодня россияне обстреляли Николаевскую область. Один снаряд попал в сельскохозяйственный склад с минеральными удобрениями. После этого возник пожар, который, к счастью, быстро потушили. Химической угрозы для людей или окружающей среды нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

За сутки 30 апреля оккупанты 19 раз открывали огонь по жилым кварталам Луганской области. Они били по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку и Камышевахе. Известно, что есть одна жертва и пострадавший.

В Донецкой области в результате обстрела пострадали 4 детей. Также оккупанты повредили электросеть, поэтому в Красногоровке нет света. В области идет эвакуация мирного населения, а местные власти призывают людей как можно быстрее уехать из региона, ведь потом может быть поздно.

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