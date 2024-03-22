Последствия было слышно аж в центр города: детали удара по Днепровской ГЭС
Российские оккупанты 22 марта нанесли по Украине массированный удар. Они запустили почти 90 ракет и более 60 "Шахедов". Под атаку врага попала критическая инфраструктура, в частности Днепровская ГЭС.
Сейчас движение по дамбе полностью приостановлено, его обещают восстановить. Об этом 24 Каналу рассказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, добавив, что специалисты тушили пожар на ГЭС, а в некоторых районах города есть отключение света.
К теме Россия запустила почти 90 ракет и более 60 "Шахедов": Зеленский показал последствия атаки
Какие детали обстрела
Многие эксперты заявляют, что конструкция плотины чрезвычайно прочная, разрушить ее ударами ракет фактически невозможно. В Запорожье неоднократно обсуждали вероятность такой атаки, особенно тогда, когда произошел террористический акт на Каховской ГЭС.
Мы интересовались мнением специалистов и нас уверяли, что эта конструкция – сверхпрочная, просто так ее разрушить не удастся,
– отметила Алиса Сысоева.
Это уже не первая попытка оккупантов ударить по сооружению. Но по-прежнему, последствия – это лишь частичные отключения света, повреждений, провалов не было видно.
Сейчас пострадал частный сектор, многоэтажки. Последствия этого взрыва были ощутимы и на центральном проспекте города, но мы надеемся, что погибших все-таки нет,
– рассказала Алиса Сысоева.
Утром были сообщения, что ракеты попали в троллейбус, но, вероятно, это были только обломки. От этого он загорелся. Информации о погибших пока нет. Оккупанты ударили в утреннее время, поэтому все надеются, что людей в троллейбусе было немного.
Массированная атака врага 22 марта: главное
- Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Всего выпустили почти 150 воздушных средств. Целью врага была критическая инфраструктура. На грани блэкаута оказалась Запорожская АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и которую контролируют россияне. Впоследствии линию на станции восстановили, но ситуация там очень опасна.
- Только за утро 22 марта враг нанес по Запорожью 12 ударов. Под атаку попали объекты инфраструктуры, гражданские дома, есть разрушения частного сектора. К сожалению, известно о пострадавших, их количество и состояние устанавливается.
- Взрывы раздавались чуть ли не во всех областях Украины. В Кривом Роге есть попадание в объект инфраструктуры. В городе отключение света, а людям советуют запастись водой. В Запорожье ракета попала в троллейбус, который направлялся по дамбе Днепровской ГЭС. Там находились люди.