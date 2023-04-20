Россия создала "Днепровскую группировку войск": какова ее основная задача
Кремль выпустил прессрелиз о визите кровавого главы России Владимира Путина на оккупированный Россией Юг Украины 18 апреля. Тогда же россияне упомянули о "Днепровской группировке войск".
Об этом 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович. По его словам, таким образом Россия готовится к контрнаступлению ВСУ.
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Что задумал Путин
Денис Попович убежден, что человек, похожий на Путина, побывала на временно оккупированной территории Украины и проверила готовность российских войск к отражению контрнаступательных действий украинской армии в Херсонской и Запорожской области.
Создание отдельной "Днепровской группировки войск" подчеркивает важность этого направления, то есть серьезность намерений удержать этот сухопутный треугольник,
– подчеркнул он.
Военный обозреватель отметил, что для противостояния ВСУ выделяется отдельная ответственная структура.
"Эта ситуация может быть взята под непосредственный контроль главнокомандующего – человека, который похож на Путина", – подчеркнул он.
По его словам, создание "Днепровской группировки войск" свидетельствует о серьезной обороне именно этого участка.
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Диктатор никому не доверяет
Денис Попович рассказал, что Путин не доверяет Валерию Герасимову и Сергею Шойгу, поскольку они не выполнили захват Донецкой области.
Пришлось уменьшать цель – получить хотя бы Бахмут или Авдеевку.
"Пока эти задачи не выполнены, поэтому он очевидно, что не доверяет своим генералам, министру обороны и хочет напрямую включиться в процессы обороны и удержания временно оккупированной территории Украины на Юге", – пояснил Попов.
По его мнению, Путин и сам боится украинского контрнаступления.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ не будут объявлять о начале контрнаступления. Также она отметила, что на отдельных участках фронта украинские защитники уже проводят наступательные действия.
- Foreign Policy считает, что первые 24 часа украинского контрнаступления будут самыми важными. Речь идет о том, что ВСУ заставят окупантов паниковать.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал свою оценку будущим действиям военных. По его словам, все произойдет быстро.