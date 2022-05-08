До 9 мая не выйдут на границы Луганщины, – военный эксперт о провале планов России

Российские оккупанты хотели до 9 мая выйти на админграницы Луганской области. Однако очевидно, что им не удастся этого сделать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ввиду такого развития событий часть планов России провалилась.

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"За этот короткий промежуток времени (до 9 мая – 24 канал) оккупанты точно не выйдут на границы даже Луганской области", – отметил военный эксперт.

Почему россияне не смогут "взять" Луганщину

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 8 мая сообщил, что украинские военные покинули Попасную и закрепились на лучших позициях. Все из-за того, что город почти полностью разрушен, там трудно держать оборону.

По словам Жданова, такое развитие событий не ослабляет позиции украинской армии, а только их меняет.

Мы вынуждены, ведь там уже нечего защищать. Там все перекопано артиллерией и авиацией России. Город Попасная почти разрушен до основания. Поэтому наши военные отошли на более выгодные рубежи, чтобы продолжать обороняться. Олег Жданов Военный эксперт

В то же время российским захватчикам, несмотря на их усилия, не удастся взять Луганскую область в административных границах. Причиной является то, что следующей "крепостью" на пути российских войск станет город Северодонецк.

Это сложная цель для российской армии. Я понимаю, что они не жалеют никого и ничего и любой ценой пытаются продвигаться вперед. Однако для того, чтобы продвигаться, нужно будет взять Северодонецк,

– рассказал военный эксперт.

Жданов заметил, что этот город уже хорошо подготовлен для обороны. Поэтому его захват российскими войсками, по крайней мере в ближайшее время, будет просто невозможен.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что больница в Луганске переполнена телами ликвидированных и тяжелораненых российских военных. В то же время пострадавшие оккупанты имеют немного шансов на выживание из-за нехватки лекарств.

Россияне ночью 8 мая открыли огонь по Шипилову в Луганской области. В результате под завалами оказались по меньшей мере 11 человек. Также разрушен двухэтажный дом.

В поселке городского типа Белогоровка, расположенном в Северодонецком районе, оккупанты сбросили авиабомбу на школу, в которой прятались люди из почти всего села. По предварительным данным, погибли 60 человек. В то же время из-под обломков удалось спасти 30 человек.

Российские оккупанты 7 мая обстреляли из "Градов" Приволье в Луганской области. В результате погибли 2 ребенка.

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