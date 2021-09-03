До конца года ВККС заработает, – интервью с Вениславским о судебной реформе и истерике России

Украинцы уже несколько месяцев ожидают ликвидации одиозного Окружного админсуда Киева, судебную реформу в целом и борьбу с коррупцией. Именно этого требуют и западные партнеры. У Владимира Зеленского заверили, что уже вскоре изменения увидим.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале с Екатериной Соляр говорил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Также он объяснил, почему поездка Зеленского в Вашингтон является удачной.

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О визите Зеленского в США

Владимир Зеленский сказал, что для борьбы с коррупцией есть 2 пути: цифровизация и судебная система. Говорил, что благодаря изменениям в цифровых сферах в направлении борьбы с коррупцией мы "победили", но оценят эти достижения уже в следующие президенты. Победили ли? В целом, какие достижения после этой поездки в США?

Я думаю, что поездка очень результативная.

Сам факт того, что второй лидер европейской страны побывал с визитом в Белом доме (после канцлера Германии Ангелы Меркель – 24 канал). Им стал президент Украины. Это демонстрирует то, что США рассматривают Украину как серьезного стратегического партнера на Европейском континенте.

Сам факт встречи и документов, о намерении подписания которых объявили, свидетельствует о том, что это очень удачная поездка президента Зеленского.

Эта поездка показала, что США последовательно и неотвратимо стоят на позиции сохранения и восстановления территориальной целостности Украины, развитии демократии, судебной реформе и борьбе с коррупцией.

Встрече предшествовало выделение дополнительных 60 миллионов долларов на сферу вооружения Украины. В частности предоставление Javelin (британская мобильная ракета – 24 канал) и других видов вооружения, подписание ряда соглашений в сфере Укроборонпрома с производителями оружия США. Все это в совокупности доказывает, что поездка удалась.

Президент США Джо Байден 28 августа приказал предоставить Украине 60 миллионов долларов помощи . Он подчеркнул, что это "военные" деньги, которые пойдут на оборонные изделия, услуги Министерства обороны, военное образование.

Для меня очень хорошим маркером является еще реакция Российской Федерации. Иначе чем истерикой я не могу назвать представителей заявления президента и других руководителей.

Как только я слышу, что Россия начинает истерить от определенных событий – это означает, что удачная встреча и она будет иметь очень далеко идущие последствия и для Украины, и для усиления ее конкурентоспособности, обороноспособности и приобретения субъектного статуса в Европе и мире в целом.

О конкурсе на главу САП

Конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактически заблокирован. Представитель вашей политсилы Андрей Костин вылетел. После этого конкурс дальше не движется, ведь все шансы возглавить САП у другого кандидата – детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко. Какая история сейчас с избранием руководителя САП?

Даже тот факт, что Костин выбыл из конкурса свидетельствует о том, что никакого влияния со стороны Офиса Президента и нашей провластной силы на результат конкурса нет.

То, что конкурс приостановлен – это не результат деятельности власти. Это результат деятельности тех субъектов, которые пытаются достичь своих частных интересов.

Сам факт, что финалистами конкурса являются 2 человека, которые точно не зависят ни от ОП, ни от нашей политсилы, ни от Кабмина – свидетельствует о том, что конкурс в абсолютно прозрачных рамках (происходит – 24 канал). Я думаю, что сомнений в результатах этого конкурса точно не будет.

Что известно о конкурсе на голову САП

Отбор начался в конце января 2021 года. Уже в марте комиссия утвердила окончательный список, в него входили 133 претендента на руководящие должности в ведомстве. Максим Грищук, который был временным главой, не прошел отбор. Однако в финал прошли Отбор начался в конце января 2021 года. Уже в марте комиссия утвердила окончательный список, в него входили 133 претендента на руководящие должности в ведомстве. Максим Грищук, который был временным главой, не прошел отбор. Однако в финал прошли 2 кандидата : Александр Клименко – детектив НАБУ, а также прокурор Андрей Синюка. Члены комиссии жаловалась на давление и пригрозили, что выйдут из процесса.

Ожидаем, чем завершится эта пауза, спровоцированная определенными лицами. Однако они точно не из провластного большинства. Далее будем делать выводы.

Я убежден, что конкурс завершится так, что сомнений к добропорядочности, порядочности и профессионализму главы САП и его заместителя точно не будет.

А почему сейчас "забуксовал" конкурс?

Я подробно не слежу за этим конкурсом. Однако, насколько мне известно, там есть какие-то судебные иски, обжалование результатов деятельности конкурсной комиссии.

Как раз международный компонент этой комиссии довел до финала людей, которые, по их убеждению, наиболее независимые, профессиональные и могут выполнять те задачи, что поставлены в САП.

Переживаем, чтобы этот конкурс не отменили, не начинали заново.

Думаю, сейчас оснований для отмены вряд ли можно найти. Будем ожидать результатов, которые объявит конкурсная комиссия.

Об Антикоррупционной стратегии

Если с антикоррупции начали, то вспомним еще об Антикоррупционной стратегии. Александр Новиков рассказывал, что за эту стратегию обязательно надо проголосовать. Сначала она была с 2020 до 2025 года, затем с 2021 до 2026 года, сейчас сроки снова могут сместиться. Ее все не принимают, что не так?

Абсолютно поддерживаю Новикова. Считаю, что это человек, команда которого разработала достаточно качественный документ. Он должен актуализировать вопросы, которые не всегда решают в правильный способ и со стороны эффективности деятельности этого документа.



Новиков настаивает на принятии антикоррупционной стратегии / Фото "Главкому"

Я хочу напомнить, что его в первом чтении приняли, а противодействие со стороны различных политсил по антикоррупционной стратегии свидетельствует о том, что это действительно хороший документ, который надо принимать.

Если мы это сделаем, это усилит деятельность антикоррупционных органов в целом.

По результатам вчерашней встречи президентов было также анонсировано, что необходимо усовершенствовать правовое регулирование законодательства вообще: о предотвращении коррупции, деятельности НАБУ, ГБР.

В Верховной Раде, по инициативе нашей политсилы, впервые в истории парламента был принят план законодательных работ, где эти законы на осень 2021 года стоят приоритетными. Думаю, мы эти законопроекты также примем и так усилим законодательную базу для деятельности антикоррупционных органов.

Вениславский назвал приоритетные законы на осень 2021 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О Высшем антикоррупционном суде и посадках

Как вы оцениваете деятельность Высшего антикоррупционного суда?

Не могу сказать, что я оцениваю ее на "отлично". Хотелось, чтобы он давал более ожидаемые для общества и власти результаты.

Посадки надо.

Правильно, но надо также понимать, что Высший антикоррупционный суд находится в той системе координат, которую ему подготовили органы досудебного расследования. Когда мы говорим о результатах рассмотрения материалов уголовного производства, которые уже переданы в суд, то качество, законность, допустимость собранных доказательств существенно влияет на деятельность Высшего антикорсуда в процессе рассмотрения материалов дел в суде.

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Здесь надо также больше внимания уделять профессиональному проведению досудебного расследования в отношении тех уголовных производств, которые потом рассматривает Высший антикорсуду.

Я думаю, что доверие к этому институту (ВАКС – 24 канал) все-таки достаточно высокое в украинском обществе.

Это тот судебный институт, который имеет самый высокий уровень доверия среди всех. Я думаю, как только будут результаты рассмотрения конкретных уголовных производств и будут приговоры в отношении чиновников, то этот орган лишь подчеркнет то, что мы действительно на правильном пути в сфере реформирования судебной власти.

Вы говорите, что на фоне остальных украинских судов доверие украинского общества к ВАКС высокое. При том, что лишь 2% украинских граждан доверяют судам.

Я имею в виду, что порядок формирования Высшего антикоррупционного суда с участием международных экспертов продемонстрировал, что мы можем выбрать профессиональных, с незапятнанной деловой репутацией судей. И в этом вопросе пока, насколько мне известно, претензий ни у общества, ни у экспертной среды к судьям Высшего антикорсуда нет.

А то, что нет посадок – комплексная проблема, которая связана с качеством досудебного расследования в целом.

Мне больше всего нравится пример американского правосудия, где дело политтехнолога президента Дональда Трампа Пола Манафорта слушалось в суде 3 недели. С момента доставления его в суд до момента приговора прошло лишь 22 дня, а не 2 года. Там слушали дело присяжные, которые долго не могут это делать, их нельзя отрывать от обычной жизни. Почему у нас до сих пор нет суда присяжных?

Как раз вот этот кейс о деятельности Высшего антикоррупционного суда для меня является достаточно показательным. Буквально несколько дней назад я в эфире одного из телеканалов сказал, что, по моему убеждению, надо также в рамках судебной реформы менять уголовно-процессуальный кодекс.

В отношении меня сразу вооружилось адвокатское сообщество. Сказала, что Вениславский говорит о том, что признанный Венецианской комиссией лучшим Уголовно-процессуальный кодекс – надо менять. На самом деле этот Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет очень существенные возможности для стороны защиты как раз для столь существенного затягивания рассмотрения дел. В том числе и в высшем антикорсуде.

К большому сожалению, мы имеем очень много примеров, когда адвокаты злоупотребляют своими процессуальными правами, чтобы затянуть дело.

Относительно вашего вопроса о суде присяжных. Я являюсь одним из соавторов законопроекта, который в Верховной Раде зарегистрирован. По моему убеждению, он достаточно красивый, комплексный, наработанный группой народных депутатов.

Вениславский заверил, что украинцы доверяют ВАКС / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы долго дискутировали и я думаю, что в 2021 году есть все шансы его принять, по меньшей мере в первом чтении, и создать полноценный суд присяжных, который будет по лучшим западным стандартам рассматривать и резонансные дела. Я думаю, это существенно сократит сроки рассмотрения и также будет одним из шагов возвращения доверия к суду в целом.

Надеемся, что президенту Зеленскому, который находится в Соединенных Штатах, прежде всего покажут, как работает суд присяжных, где довольно быстро и максимально справедливо выносят приговоры и преступники садятся в тюрьму. Происходят те самые посадки, обещанные президентом когда-то.

Это точно одна из проблем. Потому что президент на всех совещаниях призывает руководителей правоохранительных органов обеспечить реализацию предвыборных обещаний, которые были предоставлены и нашей политической силой, и президентом, чиновников посадят.

Однако это вопрос к офису генерального прокурора. Почему нет направления дел в суд по резонансным чиновникам. Будем ожидать, что ситуация исправится и в ближайшее время мы будем иметь возможность наблюдать эти громкие посадки.

О ликвидации ОАСК

А почему только претензия к офису генерального прокурора? Это и к вам – народным депутатам от руководящей партии президента. Вы уже пол года не можете принять закон о ликвидации Окружного админсуда Киева – этом скандальном судебном учрежденим, которое стало синонимом продажности и коррупции в украинском правосудии. Пол года этот закон уже лежит, вы до сих пор не можете разогнать этот "судебный гадюшник".

Я, как член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, к этому законопроекту имею опосредованное отношение. Как народный депутат я готов его поддержать. Я в эфирах точно заявлял, что буду этот законопроект поддерживать.

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Я жду, что он будет рекомендован к рассмотрению Верховной Рады комитетом по правовой политике. Почему комитет до сих пор его не рекомендовал – не могу ответить.

Возможно, потому что Окружной админсуд Киева так же нужен Офису Президента, как когда-то Администрации Петра Порошенко? Недавно с помощью этого скандального суда правительство Шмыгаля добилось освобождения Андрея Коболева с должности руководителя "Нафтогаза".

Говорить о том, что этот суд выполняет какие-то указания офиса Президента у меня точно нет никаких оснований. Более того, суд принимает те решения, которые идут не на пользу ОП и нашей власти в целом.

У нас уже слово "судья" стало "ругательное, прошу его ко мне не применять".

Очень много вопросов к судебной власти и их нужно решать. По моему мнению, судебная реформа покажет результаты тогда, когда у нас будет 2 составляющих:

первая составляющая – когда будет обеспечен отбор профессиональных, профессиональных и, самое главное, высоконравственных судей;

вторая составляющая – когда тех судей, которые принимают глупые решения, очевидно идут в разрез с идеями верховенства права, Конституции, уволят за принятие неправосудных решений. Это уже функция ору.

Запустят новую ВККС и эффективно будет работать ВРП. Тогда мы с вами почувствуем эффект от судебной реформы.

Я вспомнила слова Александра Корниенко. Мы спрашивали у него, почему не исключают какого-то депутата из партии? Он сказал, что президент дает ему 3 шанса. Может, у ОАСК уже тоже третий шанс?

Хочу напомнить, что президент внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСКа.

Мы об этом хорошо помним. Ждем полгода.

Президент четко дал посыл для народных депутатов, что этот суд действительно нужно перезагрузить. Он принимает такие решения, которые очень сложно представить в нормальной демократической системе координат.

Вы упомянули о ВРП и ВККС. Осталась ли у вас хоть капля сомнений в том, что судебная реформа начнется с принятием, подписанием этих законов?

Эти законы уже подписал, принял президент, они вступили в силу. Сейчас происходит процесс формирования конкурсных комиссий по отбору членов ВККС и Этического совета по проверке на добропорядочность членов ВРП. Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем (решение – 24 канал) от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября.

То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сформированную конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Насчет этического совета-там такие же сроки.

Я думаю, что к середине сентября мы увидим действие этого закона, по меньшей мере конкурсной комиссии и этического совета ВСП.

Я убежден, что к концу этого (2021 – 24 канал) года мы получим ВККС, работающий. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах. Также убежден, что мы получим более ответственную ВСП, которая не будет рассматривать долгое время производства.

В чем претензия, например, к Высшему совету правосудия? Я знаю случаи, когда дисциплинарные жалобы на судей рассматривали 1 – 3 года. Представляете себе? То есть судья, который понимает, что в ВРП лежит дисциплинарное производство на 1 – 3 года находится в повышенном положении. Ожидать от него профессионального уровня разрешения правовых споров – вряд ли стоит.

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Поэтому если ВРП быстро привлекать к ответственности судей и увольнять или временно отстранять от осуществления правосудия одиозных судей в отношении которых имеются сведения об их не совсем добропорядочные действия – то я убежден, что это будет очень мощным сигналом и для общества, и для судейского корпуса, что нужно работать в рамках закона. Более того, уровень материального обеспечения судей Украины, Простите мне, наверное, на одном из самых высоких уровней, которые возможны.

О "пенсиях" судей, законе об олигархах и Конституционном суде без Тупицкого – читайте во второй части интервью с Федором Вениславским уже вскоре на сайте 24 канала. Не пропустите!