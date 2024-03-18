Не учат "уроки": как российским добровольцам удается в течение недели держать в напряжении Кремль
Российские добровольцы продолжают действовать на территории Белгородской и Курской областей. Легион "Свобода России" сообщил 18 марта об уничтожении очередного вражеского склада боеприпасов в Теткино Курской области.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон демонстрируют значительные результаты. В то же время в начале операции российских добровольцев казалось, что она продлится минимум несколько дней. Однако рейд продолжается уже в течение недели.
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Отбиваются без кадыровцев
Кажется, что после прошлого прорыва границы добровольцами в мае 2023 года, россияне выучат "уроки", подтянут больше ресурсов, тяжелую технику. Поэтому вероятность нового рейда добровольцев считалась нулевой.
Россияне почти неделю не могут справиться с этой проблемой. К тому же добровольцев значительно меньше, чем рассказывала российская пропаганда. Их количество 100 – максимум 200 бойцов, и их уже седьмой день подряд вся российская силовая машина не может побороть,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
В то же время после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года российские власти значительно вооружили росгвардию. Она якобы получила тяжелую технику, танки, бронеавтомобили. Также россияне имеют пограничную службу, войска ФСБ. И все это им не помогает.
Из этого получается вывод, что у россиян нет профессиональных сил, которые могут справиться с таким рейдом. Все такие силы участвуют в боевых действиях на территории Украины. Мы видим, как добровольцам противостоит росгвардия и срочники. А вот кадыровцев в обороне Белгородской и Курской областей нет,
– отметил Ступак.
В то же время россияне для нейтрализации добровольцев привлекали тяжелую технику, артиллерию, авиацию, с которой сбрасывали КАБы, расстреливали из танков дома на собственной территории. Однако результата не достигли.
"Сейчас операция продолжается. Возможно хотелось, чтобы продвижение было более значительным и добровольцы уже были за Белгородом. Однако то, что рейд продолжается уже неделю, – это действительно серьезный результат", – отметил Иван Ступак.
Операция российских добровольцев продолжается: важное
- Бойцы добровольческих подразделений 18 марта сообщили о ликвидации склада снарядов врага в поселке Теткино Курской области. Легион "Свобода России" опубликовал видео с моментом попадания в склад с БК.
- Также доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал о тяжелых боях, которые продолжались в Курской и Белгородской областях 17 марта.
- По его словам, россияне бросили значительные силы против добровольцев. Он сообщил об ударах авиации, которые враг наносил с помощью авиации по подразделениям добровольцев. В результате этого почти полностью уничтожено село Козинка в Белгородской области.
- В общем добровольцы с 12 марта, когда начался их рейд в приграничные области России, уже закрепились на территории, площадь которой составляет 41,8 квадратного километра.
- Бойцы добровольческих подразделений действуют в нескольких населенных пунктах: в Теткино в Курской области, в Глотовом, Лозовой Рудке, Нехотеевке и в районе Новой Таволжанки в Белгородской области.