"Экономике не выгодна жизнь россиян": дочь Путина появилась в медиа с циничными заявлениями

В России в полном разгаре предвыборная кампания Владимира Путина. Политтехнологи нашли "оригинальный" способ для повышения рейтинга российского президента – вытащили на люди его старшую дочь Марию Воронцову.

Интервью с дочерью диктатора вышло в тот день, когда Россия запустила по Украине около сотни ракет. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, почему политтехнологи Путина совершили большую ошибку, показав его дочь.

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Как дочь Путина показала свою тупость

Ранее Мария Воронцова не часто появлялась на публике, но после этого интервью стало понятно почему. В течение нескольких минут она сказала рекордное количество глупостей. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.

Вообще, это все очень смешно, но таких людей нельзя показывать. Я думаю, что это была ошибка. Вот когда она была в тени, то была загадка,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Дочь президента России открыто заявила, что экономике невыгодна жизнь россиян, а вот если граждане страны-агрессора пойдут на войну, то пользы для страны будет больше.

Однако больше всего поразила и добила фраза дочери военного преступника о том, что "высшая ценность в России – человеческая жизнь". Здесь уместно напомнить, что с 24 февраля 2022 года в Украине погибли более 350 тысяч россиян, которые убивали, насиловали, пытали украинцев. Это просто более высокий уровень цинизма и лицемерия.

На фоне того, что производит ее папеньке, это лютое вольтерьянство. Я даже начинаю волноваться за нее, как бы она ни договорилась до плохого,

– саркастически сказал Яковенко.

Прежде всего бросается в глаза то, что кандидат медицинских наук не может собрать слова в предложение и членораздельно высказать свое мнение.

"Здесь когда бы не вытащили это существо на свет, всегда было бы бессмысленно. Что хотела сказать эта гражданка – непонятно. А тем более найти хоть какой-то смысл в ее словах абсолютно невозможно", – добавил российский оппозиционный журналист.

Путин поехал на Чукотку

Пока дочь диктатора дает интервью сам Путин отправился на Чукотку, чтобы пообщаться с местными жителями. Отметим, что это первый визит его визит за 24 года у власти.

Прежде всего, на фоне слухов об ухудшении самочувствия и даже смерти российский президент хотел продемонстрировать, что вполне здоров. Также таким образом президент России отвлекает внимание от действительно серьезных проблем, которые есть в стране-агрессоре. На фоне проблем с отоплением в Подмосковье и в других регионах Путин стремится показать, что он – с народом.