Может стать преемницей: дочь Путина все чаще показывают россиянам

В информационном пространстве России все чаще появляется младшая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Для нее могут готовить многообещающее будущее.

Однако все будет зависеть, прежде всего, от того, как на женщину отреагирует российское общество. Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что на его реакцию будут опираться российские элиты во время подготовки к выборам 2024 года.

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К чему готовят россиян

За последнее время в России все больше начинает фигурировать Екатерина Тихонова – дочь Владимира Путина. Раньше такой медийной активности у нее не было.

До этого он ее скрывал. Когда Путин руководил процессами, вообще скрывал всех своих последователей. А сейчас такое впечатление, что кто-то другой принимает решение по информационному потоку,

– заметил Роман Свитан.

Привычка демонстрировать своих родственников обществу у русских испокон веков. Она и перешла на Кавказ, где активно продвигают в массы сынов кавказских лидеров.

"Те, кто управляет процессами в России, а это уже, вероятно, не Путин, могут такую версию преемника попробовать в информационном поле. Они могут делать подобные вбросы, чтобы получить обратную реакцию общества, сканируют "температуру", чтобы в дальнейшем принимать решения на президентских выборах в России", – объяснил Свитан.

Россиянам хотят показать какого-нибудь претендента на замену Путину и проследить за их реакцией. Если Тихонова понравится российскому обществу – ее может ожидать судьба отца.

Роман Свитан о частом появлении дочери Путина: смотрите видео

"Если будет положительный отзыв на какую-либо из предложенных кандидатур, то "коллективный Путин", состоящий из нескольких десятков влиятельных олигархов, может принять решение о назначение преемника. А этот (Путин – 24 Канал), скажет, что устал и уходит, или что-нибудь подобное", – подытожил Свитан.

Что известно о Екатерине Тихоновой

В издании Bloomberg сообщили, что Россия стремится расширить свое политическое и экономическое влияние на страны Африки Для этого якобы привлекли дочь Владимира Путина – Екатерину Тихонову. Она является участником стратегии России по сближению с африканскими странами.

Кроме того, в конце ноября 2023 г. появилась информация, что фонд Екатерины Тихоновой "Иннопрактика" приобрел долю у группы компаний "Геоскан". Это крупнейший производитель беспилотников в России. В июне 2023 года Украина наложила санкции на эту компанию, ведь она производит товары двойного назначения.

Еще в 2022 году немецкие спецслужбы выяснили, что Екатерина Тихонова жила на деньги из российского бюджета, ни в чем себе не отказывая. Она очень часто бывала и жила за границей в сопровождении президентской охраны, а также использовала административные самолеты, час полета на которых стоит около 10 тысяч евро.