Дочь легендарной Орнеллы Мути опубликовала полностью обнаженное фото: 18+

Дочь известной итальянской киноактрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли часто привлекает внимание своим экстравагантным поведением и скандальными фото.

Найке Ривелли, как и мать, работает актрисой и имеет много поклонников. Женщина неоднократно публиковала свои интимные фото на странице в Instagram.

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Почему обнаженная? Потому что, как только вы снимаете ненужную фигню, вы можете противостоять Реальности. Если тебе некомфортно собственное тело – как ты можешь чувствовать комфорт в чем-то другом?

– отметила Найке.

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli) 15 Тра 2018 р. о 3:13 PDT

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli) 14 Тра 2018 р. о 9:40 PDT

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli) 1 Тра 2018 р. о 4:04 PDT

Кто такая Орнелла Мути?

Это итальянская актриса, получившая известность благодаря комедиям "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" с Адриано Челентано в главных ролях.



Интересно, что в 2011 году Орнелла подтвердила, что у нее был звездный роман с Челентано со словами: "У актеров это нормально – любовь на время фильма".



Известно, что у нее трое детей. Первую дочь Найке Ривелли родила в 19 лет и дала девочке свою фамилию.