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Дочь легендарной Орнеллы Мути опубликовала полностью обнаженное фото: 18+

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Орнелла Мути и Найке Ривелли
Орнелла Мути и Найке Ривелли / Фото из открытых источников

Дочь известной итальянской киноактрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли часто привлекает внимание своим экстравагантным поведением и скандальными фото.

Найке Ривелли, как и мать, работает актрисой и имеет много поклонников. Женщина неоднократно публиковала свои интимные фото на странице в Instagram.

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Почему обнаженная? Потому что, как только вы снимаете ненужную фигню, вы можете противостоять Реальности. Если тебе некомфортно собственное тело – как ты можешь чувствовать комфорт в чем-то другом?
– отметила Найке.

 

Why Naked ? Because once you strip Away the useless bullshit, you can confront Reality. If you are not comfortable with your body- how can you Be comfortable with anything else? ‍♀️‍♀️ Perché Nuda? Perché una volta spogliati di tutto ciò che in realtà non ci appartiene, ci si può confrontare con se stessi. Se non si é a proprio agio con il corpo con cui siamo nati... come si fa a stare comodi ? Dopo tutto - siamo solo anima e corpo. #naikerivelli #spengoilcervello #naked #truth #verità #assoluta #libera #liberi #free #freedom #nuda #corpo #essenziale #cose #basic #lesson #sveglia #wakeup #universe #universal #energy @ornellamuti @simonourianmd1 @christian_cetorelli @dagocafonal @paolabaraleofficial @paolaperego17 @paolabaraleofficial @ginaresc @raffaele_di_mare @kaddarina.motus @robirvl @ig_italia @gianvitorossi

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli)

Кто такая Орнелла Мути?
Это итальянская актриса, получившая известность благодаря комедиям "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" с Адриано Челентано в главных ролях.

Интересно, что в 2011 году Орнелла подтвердила, что у нее был звездный роман с Челентано со словами: "У актеров это нормально – любовь на время фильма".

Известно, что у нее трое детей. Первую дочь Найке Ривелли родила в 19 лет и дала девочке свою фамилию.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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