Дочь легендарной Орнеллы Мути опубликовала полностью обнаженное фото: 18+
Дочь известной итальянской киноактрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли часто привлекает внимание своим экстравагантным поведением и скандальными фото.
Найке Ривелли, как и мать, работает актрисой и имеет много поклонников. Женщина неоднократно публиковала свои интимные фото на странице в Instagram.
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Почему обнаженная? Потому что, как только вы снимаете ненужную фигню, вы можете противостоять Реальности. Если тебе некомфортно собственное тело – как ты можешь чувствовать комфорт в чем-то другом?
– отметила Найке.
Кто такая Орнелла Мути?
Это итальянская актриса, получившая известность благодаря комедиям "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" с Адриано Челентано в главных ролях.
Интересно, что в 2011 году Орнелла подтвердила, что у нее был звездный роман с Челентано со словами: "У актеров это нормально – любовь на время фильма".
Известно, что у нее трое детей. Первую дочь Найке Ривелли родила в 19 лет и дала девочке свою фамилию.