Договоримся и о самолетах, – Шейтельман сказал, как контрнаступление повлияет на поставки оружия

Сегодня западные партнеры предоставляют нам рекордные пакеты помощи для контрнаступления ВСУ. Однако в The Washington Post считают, что в случае "неудачи" Украина может существенно потерять поддержку союзников по поставке вооружения.

По мнению Михаила Шейтельмана, в этом более-менее есть доля правды. Об этом политтехнолог сказал 24 Каналу.

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Если предположить, что контрнаступление на самом деле будет "страшно провальным", вероятно, мы не сможем получить определенные наступательные виды вооружения. Так, это может повлиять на поставки:

танков и БМП;

ракет средней дальности;

ударных беспилотников.

На поставку истребителей F-16 это никак не повлияет. Все, что нам нужно будет для обороны, союзники будут продолжать предоставлять. Но загадывать нет особого смысла, ведь границы контрнаступления вообще не очерчены. Шейтельман предполагает, что оно началось примерно 1 мая с выбивания тылов, нефтебаз и т.д.

Шейтельман о том, как контрнаступление ВСУ повлияет на поставку оружия: смотрите видео

Украина – в центре внимания

Политтехнолог отметил, что на CNN началась новая волна популярности Украины во всех видах. Был период, когда мы были на 3-м месте.

Сейчас мы – главная новость. Мы занимаем половину эфира. Корреспонденты носятся вместе с нашими военными, когда наши наступают в Бахмуте, разбирают технические характеристики ракет Storm Shadow, что мы получили и "Кинжалов", которые мы сбиваем,

– констатировал Шейтельман.

Последние двое суток все заняты вопросом того, попали ли россияне в наши Patriot. Мы – в центре внимания. "Почему? Потому что у нас активизировался фронт. Это главное", – говорит политтехнолог. Кроме того, все это умножило визит Владимира Зеленского в Лондон.

"Нам будет сыпаться и сыпаться оружие. Я думаю, на этом импульсе нам удастся и о самолетах договориться", – заметил Михаил Шейтельман.

Следует вспомнить атмосферу в Европе в момент предоставления нам танков. Все это расшатывалось очень долго и заканчивалось огромным взрывом – в хорошем смысле. Сейчас мы на схожей стадии с самолетами.

Что известно о поставках F-16 для Украины