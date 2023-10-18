Долетает до города за время до 42 секунд: чем россияне ударили ночью по Запорожью
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 18 октября. Предварительно, они обстреляли из С-300.
В общей сложности было зафиксировано шесть "прилетов". Куда было три – уже знают, еще три – пытаются найти. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко в прямом эфире, информирует 24 Канал.
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Запорожье могли обстрелять из С-300
Как рассказал Малашко, предварительно, Запорожье обстреляли из С-300. По его словам, эта баллистика долетает с места запуска в город от 32 до 42 секунд.
По состоянию на 10:20 известно, что три человека до сих пор могут находиться под завалами. Еще трое – в больницах. Спасательная операция продолжается.
Людей из поврежденного здания отселили, но жильцы квартир продолжают возвращаться, чтобы забрать свои вещи. Впрочем пока разбирают завалы их внутрь не пускают,
– отметил глава ОВА.
Ракетный удар по дому в Запорожье: все, что известно
- Армия России нанесла 6 ракетных ударов по территории Запорожья. Это произошло ночью 18 октября.
- В результате обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажа.
- Предварительно, погибли два человека, трое травмированы. Под завалами могут находиться еще трое жителей дома.
- В ОВА рассказали, что среди пропавших без вести – человек 2002 года рождения. Известно, что ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина.
- Также известно о двух погибших мужчинах.
- Очевидец рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.
- Кстати, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел россиянами Запорожья. По его словам, разрушены 8 квартир.
- Из-за обстрела в Запорожье временно закрыто движение троллейбусов и автобусов по проспекту Соборному, на участке от площади Свободы до площади Транспортной. Кроме того, временно закрыто движение трамваев на вокзал "Запорожье-I" и в направлении улицы Иванова.