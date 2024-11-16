Почему среди добровольцев популярна должность оператора БпЛА: Мстислав Баник рассказал о причинах

Мстислав Баник из Минцифры воюет в рядах ВСУ. Военнослужащий объяснил, почему добровольцы выбирают для себя должность оператора БпЛА.

Одной из причин такого выбора является стереотип о том, что в должности оператора БпЛА можно находиться на определенном расстоянии от фронта и тем самым увеличить шансы выжить. Об этом в интервью 24 канала рассказал Мстислав Баник.

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По каким причинам добровольцы выбирают должность оператора БпЛА

Военнослужащий говорит, что ситуации бывают разные и операторам БпЛА не всегда удается находиться на большом расстоянии от линии фронта. Баник также отмечает, что они отнюдь не сидят в офисе областного центра и не управляют дронами оттуда.

Вторая причина, – это как раз то, что люди недостаточно владеют информацией о том, кем можно стать в армии,

– говорит военнослужащий.

Мстислав Баник добавляет, что военные испытывают жажду к уничтожению врагов. Они хотят видеть успешное применение дронов и результат своей работы.

Вероятно, это также является одним из важных критериев, почему выбирают профессию оператора БпЛА.