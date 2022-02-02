Должны понести ответственность, – в УП рассказали о замалчивании деталей ДТП с Трухиным
Детали по ДТП с участием "слуги" Александра Трухина могли замалчивать более 5 месяцев. В то же время ответственность – на руководителях правоохранительных органов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала главный редактор издания "Украинская правда" (УП) Севгиль Мусаева. Она сообщила, что видела видео за несколько дней до публикации расследования.
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"Оно (видео – 24 канал) меня поразило. Конечно, я думала, что будет большой общественный резонанс, и что только исключением Трухина дело не ограничится", – отметила Мусаева.
Я надеюсь, что так и будет, потому что должны понести ответственность руководители правоохранительных органов, которые в течение более 5 месяцев замалчивали детали этого резонансного ДТП.
Дело Трухина может повлиять на рейтинг "слуг"
В расследовании УП говорится, что министр внутренних дел Денис Монастырский видел снятое на нагрудные камеры полицейских видео с Александром Трухиным через несколько дней после ДТП.
"То есть если Денис Монастырский видел это видео, то очень странно, почему его не было в распоряжении ГБР, к которому направили дело", – сказала главный редактор УП.
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По мнению Севгиль Мусаевой, совершенно очевидно, что Александра Трухина покрывали.
"Мне кажется, последствия будут: минимум – в падении рейтинга партии "Слуга народа", максимум – наверное, относительно каких-то вещей понижения рейтинга власти в целом", – добавила Севгиль Мусаева.
Главный редактор УП о ДТП с Трухиным: смотрите видео
ДТП с Трухиным: последние новости
- Журналисты обнародовали новые детали аварии со "слугой народа" Александром Трухиным. На видео зафиксировали, что он пытался избежать ответственности и предлагал полицейским взятку.
- Из партии "Слуга народа" Александра Трухина решили исключить. В то же время фракция "Слуга народа" созывает срочное заседание Верховной Рады, которое инициировал Давид Арахамия. Причина – уголовные производства против действующих нардепов.
- Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Александра Трухина.
- На расследование в отношении Трухина отреагировал и президент. Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию партии "Слуга народа" об исключении депутата.