Должны понести ответственность, – в УП рассказали о замалчивании деталей ДТП с Трухиным

Детали по ДТП с участием "слуги" Александра Трухина могли замалчивать более 5 месяцев. В то же время ответственность – на руководителях правоохранительных органов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала главный редактор издания "Украинская правда" (УП) Севгиль Мусаева. Она сообщила, что видела видео за несколько дней до публикации расследования.

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"Оно (видео – 24 канал) меня поразило. Конечно, я думала, что будет большой общественный резонанс, и что только исключением Трухина дело не ограничится", – отметила Мусаева.

Я надеюсь, что так и будет, потому что должны понести ответственность руководители правоохранительных органов, которые в течение более 5 месяцев замалчивали детали этого резонансного ДТП. Севгиль Мусаева Главный редактор издания "Украинская правда"

Дело Трухина может повлиять на рейтинг "слуг"

В расследовании УП говорится, что министр внутренних дел Денис Монастырский видел снятое на нагрудные камеры полицейских видео с Александром Трухиным через несколько дней после ДТП.

"То есть если Денис Монастырский видел это видео, то очень странно, почему его не было в распоряжении ГБР, к которому направили дело", – сказала главный редактор УП.

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По мнению Севгиль Мусаевой, совершенно очевидно, что Александра Трухина покрывали.

"Мне кажется, последствия будут: минимум – в падении рейтинга партии "Слуга народа", максимум – наверное, относительно каких-то вещей понижения рейтинга власти в целом", – добавила Севгиль Мусаева.

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