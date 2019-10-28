Должны ли добровольцы уйти из Золотого: опрос

В Золотом-4 до сих пор находятся ветераны-добровольцы, выступающие против разведения войск. 26 октября их посещал президент с призывом сдать оружие. Сегодня утром появилась информация, что на место дислокации бойцов прибыла полиция, чтобы выселить их. Поэтому мы спросили украинцев, должны ли добровольцы уйти из Золотого.

Ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое еще в начале октября. Они объяснили, что будут оставаться там, пока руководство Украины не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. По их словам, если отвод все же состоится, они будут оставаться в Золотом до момента возврата ВСУ на позиции.

Важно: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

26 октября, к добровольцам приехал Зеленский. Между ними произошел сверхэмоциональный разговор, президент заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие" и напомнил бойцам, что он президент, а не "лох какой-то".

Что известно о разведении войск?О разведении войск возле поселков Петровское и Золотое договорились все участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Это – одно из необходимых требований для того, чтобы состоялась встреча в нормандские формате. Оно должно было стартовать через 7 суток полной тишине на Донбассе, однако этого до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Как рассказал Зеленский, о добровольцах ему сообщили местные жители Золотого. Они рассказали президенту о "группе вооруженных людей, поселившихся в окрестностях в частном доме", что изрядно испугало людей.

Командование ООС заявило, что добровольцы в Золотом не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, а потому они не имеют права находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил. Сами же вооруженные объяснили, что президент Зеленский отдал приказ выбить их из поселка. Хотя добровольцы отметили, что из Золотого никуда не уйдут и останутся там в любом случае.

Поэтому мы вышли на улицы Киева, чтобы спросить людей, должны ли добровольцы уйти из Золотого.

Ответы киевлян смотрите в видео 24 канала: