Чи мають добровольці піти з Золотого: опитування

У Золотому-4 досі перебувають ветерани-добровольці, які виступають проти розведення військ. 26 жовтня їх відвідував президент із закликом здати зброю. Вранці 28 жовтня з’явилася інформація, що на місце дислокації бійців прибула поліція, аби виселити їх. Тому ми запиталися в українців, чи мають добровольці піти з Золотого.

Ветерани бойових дій на Донбасі прибули в Золоте ще на початку жовтня. Вони пояснили, що залишатимуться там, допоки керівництво України не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. За їхніми словами, якщо відведення все ж відбудеться, вони залишатимуться в Золотому до моменту повернення ЗСУ на позиції.

Важливо: У Зеленського показали повне відео діалогу із добровольцями: їхню зброю вже вивезли

26 жовтня, до добровольців приїхав Зеленський. Між ними сталася надемоційна розмова, президент заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я" і нагадав бійцям, що він президент, а не "лох якийсь".

Що відомо про розведення військ? Про розведення військ біля селищ Петрівське і Золоте домовилися всі учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандські форматі. Воно мало б стартувати через 7 діб повної тиші на Донбасі, проте цього досі не відбулося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Як розповів Зеленський, про добровольців йому повідомили місцеві жителі Золотого. Вони розповіли президенту про "групу озброєних людей, що оселилися на околиці у приватному будинку", що неабияк перелякало людей.

Командування ООС заявило, що добровольці в Золотому не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, а тому вони не мають права перебувати і діяти в районі проведення Операції Об’єднаних сил. Самі ж озброєні пояснили, що президент Зеленський віддав наказ вибити їх з селища. Хоча добровольці наголосили, що із Золотого нікуди не підуть і залишуться там у будь-якому разі.

Тому ми вийшли на вулиці Києва, аби запитати людей, чи мають добровольці піти з Золотого.

Відповіді киян дивіться у відео 24 каналу: