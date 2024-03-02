Они кружили между домами, — Братчук об атаке дронов на Одессу
Россияне 2 марта ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе. В результате российского террора погибли 4 человека и по меньшей мере 8 пострадали.
Один подъезд девятиэтажки полностью разрушен. В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что сейчас известно о последствиях трагедии в Одессе.
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Хирургическая работа ПВО
По данным Сил обороны Юга, в Одесскую область летели 8 "Шахедов", из них 7 уничтожила противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Россияне целенаправленно били по жилым кварталам. Наши защитники, защитники неба этой ночью выполнили тонкую хирургическую работу и смогли уничтожить максимальное количество воздушных целей.
В этом районе города жилые дома расположены очень плотно. Оккупанты составили маршруты дронам заблаговременно и они кружили между домами, чтобы поразить цель,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Одесситка, которая проживает неподалеку от места трагедии, рассказала, что раньше в этом районе было спокойно. К сожалению, до сих пор есть украинцы, которые живут в иллюзии и пренебрегают базовыми правилами безопасности. Несмотря на то, что в Украине есть относительно безопасные регионы и города, стоит всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Я хочу вас призвать, дорогие мои одесситы, украинцы, пожалуйста, когда раздается сигнал воздушной тревоги, идите в укрытие, или по крайней мере придерживайтесь правила двух стен. Хотя видим, что в этом случае даже две стены не очень помогли бы. Укрытие, укрытие и еще раз укрытие,
– отметил Братчук.
В то же время он добавил, что главная причина всех трагедий в Украине – российский террор.
Есть погибшие и пострадавшие
Спасатели обнаружили под завалами тела 4 жертв, среди которых мальчик, что завтра должен был праздновать свое 3-летие. На связь до сих пор не вышли шесть человек. Их судьба уточняется, потому что поисково-спасательная операция продолжается. На месте трагедии работают кинологи, которые ищут людей под завалами.
Известно о по меньшей мере 8 пострадавших. Среди них – ребенок и беременная женщина. Она получила ранения средней тяжести.
Ранения разные. Есть тяжелые, а есть люди, которым медики оказали помощь на месте сразу после трагедии,
– уточнил Братчук.
Меняют ли россияне тактику налетов
Российские захватчики для атак дронами-камикадзе используют водную поверхность. "Шахеды" заходят с моря, что приглушает своевременное появление воздушных целей в наших системах. Враг пытается уменьшить время подготовки Воздушных сил для того, чтобы сбить дроны.
Оккупанты делают чрезвычайно запутанные маршруты. Это самое главное, что сегодня враг использует в своей тактике,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Кроме того, россияне еще и работают над изменениями в тактико-технических характеристиках беспилотников. Страна-агрессор хочет чтобы "Шахеды" были быстрее и несли в себе больше разрушительной силы.
Атака дронами-камикадзе 2 марта: что известно
- В ночь на 2 марта россияне запустили по Украине 17 беспилотников типа "Шахед". Силы ПВО сбили 14 воздушных целей. Однако, к сожалению, страна-агрессор наделала немало бед.
- В результате атаки в Одессе погибли 4 человека и разрушено 18 квартир. В городе также повреждены инженерные сети и котельная.
- В селе Великий Бурлук, что на Харьковщине, вражеский беспилотник попал в дом. В результате атаки погиб 76-летний мужчина. Также противник атаковал Харьков.