Как выглядит дом в Киеве, куда попали обломки ракеты: под завалами могут быть люди
Россия в ночь на 24 июня массированно атаковала Украину. Обломки российских ракет повредили многоэтажку в Соломенском районе столицы.
Мэр Виталий Кличко рассказал "КИЕВ24", что больше всего пострадали 16, 17 и 18 этажи в 24-этажном доме. Там квартиры полностью разрушены, ведь туда пришелся эпицентр взрыва, пишет 24 Канал.
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Как выглядит поврежденный дом в Соломенском районе
Спасатели работают. Разбирают сейчас завалы. Предварительно несущие конструкции не повреждены, но мы будем опираться исключительно на экспертные выводы. И после этого, в последующие дни, можем сообщить больше информации,
– заявил Кличко.
По его данным, составляют списки всех пострадавших, им будут оказывать помощь.
Что рассказал Кличко о ситуации в Соломенском районе: смотрите видео
Мэр Киева сообщил, что по состоянию на 10:19 24 июня под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке могут быть люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.
Сейчас (по состоянию на 10:19 24 июня – 24 Канал), известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализированы. 9 человек получили помощь медиков на месте,
– заявил Виталий Кличко.
По словам мэра, всех жителей 24-этажного дома эвакуировали, периметр двора перекрыли. По состоянию на 10:19 на месте работали все службы, во дворе много поврежденных автомобилей.
Как выглядит многоэтажка, в которую попали обломки российской ракеты в Соломенском районе / Фото Obozrevatel, hromadske, "LOS SOLOMAS. КИЕВ", "КИЕВ24"
Что известно о последствиях атаки по Киеву
- В ночь на 24 июня в столице Украины объявили о воздушной тревоге. Сирены звучали также в остальных украинских областях.
- Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что силы и средства украинской ПВО в небе вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 вражеских ракет.
- Сергей Попко написал, что в результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома. Виталий Кличко заверил, что пожар в доме не возник, однако было задымление на верхних этажах.