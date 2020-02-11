"Дом-монстр" на Подоле: что будет со скандальной застройкой Билозир

Многие годы киевские активисты воюют со скандальной застройкой на Подоле. Речь идет о так называемом "доме-монстре" – уродливом здании, которое испортило вид старой части столицы. Владельцы этого дома на восемь разрешенных этажей настроили еще четыре. Пока общественность боролась с этим зданием, неподалеку появилось еще одно.

На улице Мирной у Батыевой горы несмотря на запрет возвели десятиэтажное здание. Бывший народный депутат Оксана Билозир, певица и кума двух президентов Ющенко и Порошенко, получила на Подоле земельный участок под застройку. Разрешение предоставил бывший мэр Киева Александр Омельченко в 2004 году.

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По документам земля предназначалась для строительства усадьбы. Жилищный кооператив вместо четырехэтажного дома Билозир поднял там здание на семь этажей. Как узнало издание "Наши Деньги", одним из основателей этого строительного кооператива является Ярослав Недзельский – сын госпожи Билозир.



Условия застройки земельного участка

Министерство культуры начало требовать остановить строительство. Несмотря на запрет, возведение "усадьбы" Билозир продолжилось. Здание выросло с семи до десяти этажей.



Сегодня усадьба Билозир выглядит вот так

Департамент архитектуры и строительства киевской мэрии несколько раз пытался остановить скандальное строительство. Но чиновников вместе с полицейскими охрана не пускала на строительную площадку. Как результат, на Подоле высится еще один "дом-монстр", владелица которого бывшая министр культуры.

Родственные связи

Кроме того, что один из ее сыновей стал застройщиком, другой – Андрей Билозир – во времена президентства Петра Порошенко возглавил крупное государственное предприятие "Украгролизинг" и до сих пор им управляет. Невестка Оксаны Лариса Билозир ранее стала депутатом Винницкого областного совета по спискам БПП.

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После многолетней тяжбы суд недавно вынес решение о том, чтобы снести надстроенные этажи. Это немалая победа неравнодушных киевлян, которым удалось преодолеть в суде и жадного застройщика, и продажных чиновников.