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Домашние рецепты коктейлей для похудения: простые рецепты

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Домашние рецепты коктейлей для похудения
Домашние рецепты коктейлей для похудения / Фото из открытых источников

Известно, что для того, чтобы похудеть, или поддерживать свое тело здоровым, нужно употреблять достаточное количество жидкости. Для этого необязательно пить воду. В домашних условиях можно быстро приготовить вкусные и полезные коктейли, которые легко помогут избавиться от лишних сантиметров.

Рецепты напитков для похудения:

Коктейль с корицей, яблоком и овсянкой

Как известно, кефир улучшает пищеварение, корица полезна для снижения уровня сахара в крови, а овсянка с яблоком поможет дольше оставаться сытым.

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, ½ зеленого яблока, ½ ложки молотой корицы.

Для приготовления все составляющие взбить блендером до образования однородной массы.

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Коктейли для похудения с имбирем и медом

Имбирь – самый эффективный способ похудеть, ведь он ускоряет обмен веществ и способствует очищению организма.

Ингредиенты: 2 л воды, 3 столовые ложки натертого имбиря (можно вместе с кожурой), 1 лимон, 1 столовая ложка молотой корицы, 3 столовые ложки меда, 2 веточки мяты.

Для приготовления нужно порезать лимон: порежьте на мелкие кусочки и залить холодной водой. К этому добавить имбирь, мед, корицу и мяту. Оставьте настаиваться пару часов.

Коктейль со шпинатом, киви и бананом

В шпинате есть огромное количество клетчатки, а киви понижает уровень холестерина в крови. А банан также улучшает пищеварение.

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Ингредиенты: 1 стакан свежего шпината, 1 киви, 1 банан, 1 стакан воды.

Рецепт приготовления: порежьте киви на мелкие кусочки (от кожуры можно не очищать) и очистите банан.

Взбивайте шпинат, киви, банан и воду блендером до образования однородной массы.

Коктейль с грейпфрутом

Грейпфрут – замечательный жиросжигатель. Он богат антиоксидантами и клетчаткой.

Ингредиенты: 1 грейпфрут, 2 стакана кусочков свежего или замороженного ананаса, ⅓ стакана греческого йогурта, 1 ломтик свежего имбиря.

Рецепт приготовления: очистите грейпфрут от кожуры, выньте косточки.

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Взбивайте грейпфрут, ананас, йогурт и имбирь блендером до образования однородной массы.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Диеты Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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