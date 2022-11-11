В Мелитополе раздался взрыв в доме, где проживает коллаборант Бойко
Источник:Иван Федоров
В Мелитополе на Запорожье прогремел взрыв в жилой многоэтажке. Там живет глава спортивной сферы врага.
Об этом 11 ноября написал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что судьба коллаборанта пока неизвестна.
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"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Ждем новостей от сил сопротивления", – рассказал Федоров.
Дом Андрея Бойко в Мелитополе / Фото из телеграмма Ивана Федорова
Местные источники сообщили, что взрыв произошел по адресу Интеркультурная, 398. Установили, что взрыв был не один.
Взрывы в Мелитополе
Украинские военные вечером 10 ноября ударили по оккупантам в Мелитополе. Местные жители сообщили о 4 взрывах.
"Не думал, что в ноябре так обильно зреет мелитопольская черешня. Ее аж разрывает от созревания. Косточки прилетели для оккупантов", – написал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Что происходит в Мелитополе: последние новости
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