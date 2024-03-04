Верховный суд США возобновил участие Трампа в праймериз в Колорадо
Верховный суд США 4 марта разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз в штате Колорадо. Попытку штата привлечь экс-президента к ответственности признали неправомерной.
Таким образом решение Верховного суда Колорадо о запрете Трампу участвовать в предвыборной гонке в штате было отменено. Экс-президент США сможет участвовать в выборах.
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Решение Верховного Суда
За день до так называемого "супервторника" Верховный Суд США постановил, что Дональд Трамп имеет право баллотироваться на президентский пост. Решение Верховного Суда Колорадо о недопуске Трампа, учитывая 14 поправку к Конституции, признали неправомерным.
Уже 5 марта Колорадо и 14 других штатов и одна территория проведут президентские праймериз. Таким образом Трамп сможет участвовать в голосовании – решение Верховного Суда положило конец попыткам штатов Колорадо, Мэн и Иллинойс исключить Трампа из предвыборной гонки.
Отметим! В Колорадо утверждали, что Трампа следует дисквалифицировать за подстрекательство своих сторонников к нападению на Капитолий в январе 2021 года. Суд ссылался на пункт, по которому участники мятежа не могут работать в госорганах. Вслед за Колорадо суды штатов Мэн и Иллинойс приняли такое же решение.
Выборы в США
- Отметим, что уже Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо. Кроме этого, экс-президент победил в родном штате его главной конкуренты по партии – Никки Хейли – в Южной Каролине.
- Однако, все же Никки Хейли победила Трампа на праймериз в округе Колумбия – впервые за ее компанию в 2024 году. В округе Колумбия размещена столица США – Вашингтон. Там за Хейли отдали голоса все 19 делегатов. В то же время стоит отметить, что этот штат имеет самые сильные позиции именно у демократов.
- Сейчас все выглядит так, что основные конкуренты, как и в 2020 году, – Джо Байден и Дональд Трамп.