Верховный суд США возобновил участие Трампа в праймериз в Колорадо

Верховный суд США 4 марта разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз в штате Колорадо. Попытку штата привлечь экс-президента к ответственности признали неправомерной.

Таким образом решение Верховного суда Колорадо о запрете Трампу участвовать в предвыборной гонке в штате было отменено. Экс-президент США сможет участвовать в выборах.

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Решение Верховного Суда

За день до так называемого "супервторника" Верховный Суд США постановил, что Дональд Трамп имеет право баллотироваться на президентский пост. Решение Верховного Суда Колорадо о недопуске Трампа, учитывая 14 поправку к Конституции, признали неправомерным.

Уже 5 марта Колорадо и 14 других штатов и одна территория проведут президентские праймериз. Таким образом Трамп сможет участвовать в голосовании – решение Верховного Суда положило конец попыткам штатов Колорадо, Мэн и Иллинойс исключить Трампа из предвыборной гонки.

Отметим! В Колорадо утверждали, что Трампа следует дисквалифицировать за подстрекательство своих сторонников к нападению на Капитолий в январе 2021 года. Суд ссылался на пункт, по которому участники мятежа не могут работать в госорганах. Вслед за Колорадо суды штатов Мэн и Иллинойс приняли такое же решение.

Выборы в США