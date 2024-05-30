Трамп планирует сделать Маска своим советником в случае избрания президентом, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Дональд Трамп обсудил с миллиардером Илоном Маском возможность предоставления тому роли советника. Будущий кандидат в президенты США от республиканской партии планирует осуществить такой ход в случае своего возвращения в Белый дом.
Западное СМИ сообщает, что Трамп якобы предложил Маску примерно такую же роль, которую играл экс-глава компании Marvel Айк Перлмуттер – давний знакомый экс-президента, который незаметно помогал ему формировать политику в министерстве по делам ветеранов.
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Между Трампом и Маском растаял лед
В то же время детали потенциальной роли Маска в администрации Трампа, если тот вернется в Белый дом, авторы публикации не указали. Они встречались частным образом в марте, когда экс-президент пытался увеличить сбор средств на предвыборную кампанию. Впрочем, Маск не поддержал Трампа публично.
После встречи между Трампом и Маском наладились более тесные отношения. Они обменялись мнениями по иммиграции, электромобилей, космических сил США и портфеля компаний бизнесмена.
Кроме того, Маск вместе с другим миллиардером Нельсоном Пельцем проинформировали будущего кандидата от республиканцев о своих частных усилиях, направленных на то, чтобы убедить "элитных" бизнес-лидеров не поддерживать президента США Джо Байдена на выборах.
Трамп оседлал волну предвыборной истерии в США
- В США продолжается предвыборная гонка. Кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа освистали на съезде Либертарианской партии. Это произошло после того, как он назвал своего оппонента Джо Байдена "тираном".
- Также СМИ пишут, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "разбомбил бы Москву", если бы она напала на Украину при его президентстве. Это же самое касалось бы столицы Китая в случае вторжения на Тайвань.
- Впрочем, по мнению экспертов, Трамп гораздо радикальнее Байдена, что может быть полезным для Украины. В обществе частично изменилось отношение к западным партнерам Украины. Людям не хватает решительности от политиков.
- Между тем, в суде в Нью-Йорке 29 мая завершилась публичная часть слушаний по уголовному делу в отношении экс-лидера США Дональда Трампа. Говорится о сокрытии информации о внебрачных связях, а именно – по подкупу порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.