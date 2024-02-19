От Трампа зависит очень многое: что изменилось в его последних заявлениях

Дональд Трамп – не последняя политическая фигура в Соединенных Штатах. Он давит на республиканцев, чтобы за помощь Украине не голосовали. Однако внезапно начал говорить, что на посту президента мог бы помочь Украине больше, чем Байден.

Такие политические манипуляции Трампа – уже привычный ход эксцентричного экс-президента США. Эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс рассказал 24 Каналу, что действия Трампа всегда влекут за собой важные последствия.

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Влияние Трампа на республиканцев огромное

После интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону заявления Дональда Трампа начали отличаться от того, что он говорил раньше. В частности, экс-президент США заявил, что сможет сделать для Украины больше чем Джо Байден, если снова придет к власти.

Изменения могут быть внутреннего характера, которые иногда не прослеживаются в риторике. Риторика – это уже последствия того, что происходит за кулисами, в этих непубличных переговорах между республиканцами и демократами. От того, как Трамп определяет приоритеты – зависит очень многое в Республиканской партии,

– отметил Богдан Ференц.

Даже те, кто не особо поддерживал Дональда Трампа после его участия в праймериз, понимают, что его поддержка может только возрасти. Поэтому противники Трампа в Республиканской партии сейчас не делают резких шагов.

"Происходит определенная партийная линия, которую не все хотят пересекать. Трамп до выборов и после выборов – это могут быть два разных Трампа. Не скажу, что он кардинально изменится, он унаследует определенные элементы из своего образа, когда он был президентом впервые", – заметил эксперт-международник.

В частности, в столицах европейских государств, которые являются членами НАТО, ожидают возможные изменения в уровне трансатлантического сотрудничества.

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