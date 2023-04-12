Трамп цинично заявил, что Путин "любит Украину и считает ее частью России"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что лично разговаривал с Владимиром Путиным и видел, как тот "любит Украину". Более того, он сказал, что кремлевский глава считает нашу страну "частью России".

Как именно проявлялась эта любовь – американский политик не объяснил. Однако подчеркнул, что не допустил бы эскалации, если бы возглавлял Соединенные Штаты.

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Трамп оскандалился новыми заявлениями: что еще сказал экспрезидент США

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. По словам политика, Россия сейчас "уничтожает" Украину, и, пока он был у власти, Путин не решался напасть на нашу страну.

Я сказал ему, что этого не будет, пока я президент,

– подчеркнул Трамп.

Также экспрезидент Соединенных Штатов отдельно высказался о китайском лидере Си Цзиньпине и северокорейском диктаторе Ким Чен Ине. Он назвал их "умными людьми" и "лучшими в своей игре".

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