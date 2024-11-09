Есть несколько угроз для США и мира: какие опасные решения может принять Трамп

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, но его следующие действия определить очень трудно. В то же время можно прогнозировать, что он может принять решения, которые станут угрозами для США и мира.

О них 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, заметив, что Трамп может ввести пошлины на товары, что приведет к коллапсу логистических цепей, уменьшить цены на ископаемые источники. Кроме того, он может полностью "зачеркнуть" демократический подход к власти и не рассматривать войну в Украине отдельно.

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Какие опасные решения может принять Трамп

Руководитель Центра отметил, что ситуацию следует оценивать с "холодным умом", ведь, к сожалению, выборы в США для украинцев стали эмоциональными.

По его словам, Трамп несет много неопределенности для Украины. Демократы заложили нестабильные устои для стабильности мира, которые Трамп может усилить или же ослабить.

В любом случае политика Трампа не будет такой, которую продолжали демократы. Я вижу несколько угроз для США и мира,

– отметил Клочок.

Говорится о том, что Трамп может ввести высокие пошлины на китайские, европейские товары и отменить санкции. Повышение пошлин будет означать расширение торговых возможностей для других стран, то есть будет определенный экономический коллапс в мире, ведь будут нарушены логистические торговые цепи.

За время своей первой каденции Трамп нарастил поставки газа в Европу, что определенным образом сдерживало Россию ее продавать, однако не было введено решительной санкционной политики.

Уменьшение цен на ископаемые источники энергии приведет к катаклизмам в России, но и в Европе и на Ближнем Востоке. Здесь будет все зависеть от того, как Трамп будет сотрудничать с саудитами, если подход будет прагматичный, ситуация может быть полезной для всех по уменьшению возможностей оси зла поддерживать террористические действия,

– пояснил руководитель Центра.

Относительно Украины, по мнению Клочко, Трамп отдельно ее рассматривать не будет, потому что война России против Украины является одной из глобальных войн, которые есть, и мир находится в шаге от войны КНДР на всем Корейском полуострове.

Трамп заявил, что он быстро завершит войну в Украине. Одним из вариантов, как он это может сделать, является применение силы. Республиканец известен своими резкими действиями.

По словам руководителя Центра, с ним нужно работать. Хорошо, что Владимир Зеленский уже установил с ним контакт. Клочок подчеркнул, что слова республиканца о завершении войны должны реализовываться без ущерба для Украины.

Трамп является бизнесменом, когда он видит, что проект не срастается, он не тратит на это время. Примером являются встречи с Ким Чен Ыном и попыткой урегулировать конфликт на Ближнем Востоке,

– сказал он.

Еще одной угрозой является то, что Трамп когда-то очень быстро разрывал союзы и создавал "бурю" среди стран G7. Кроме того, США может ожидать узурпация власти.

К слову, представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский высказал мнение о том, что внешняя политика США может измениться кардинально, ведь Трамп является сторонником двусторонних отношений конкретно с определенной страной. Он не заинтересован в международных соглашениях с ООН или НАТО.