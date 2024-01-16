Мы с Путиным ладим, – Трамп снова пообещал закончить войну "очень быстро"

Экспрезидент и вероятный кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп снова выдал скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он пообещал в случае собственной победы решить это "очень быстро".

Трамп заявил, что "хорошо ладит с Владимиром Путиным", и привлечет Владимира Зеленского. Соответствующее заявление политик сделал после победы на республиканских праймериз в Айове.

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Очередное заявление Трампа о войне

Дональд Трамп после лидерства на первых республиканских кокусах в штате Айова 16 января выдал очередное циничное заявление по Украине. Он заявил, что способен договориться с Владимиром Путиным, поскольку они "хорошо ладят"

Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасная...

– отметил политик.

Также он ожидает, что в случае его победы он быстро привлечет обоих президентов – Украины и России к переговорам.

Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро.

– заявил Трамп.

В конце Дональд Трамп добавил, что войны в Украине "никогда не должно было произойти".

Дональд Трамп, выборы и Украина

Дональд Трамп лидирует на первых республиканских кокусах в штате Айова. Он побеждает с рекордным отрывом, подкрепляющим его позицию как единого кандидата от республиканцев. После подсчета 34% голосов Трамп получил 51,9%. ДеСантис – 20,7%, а Хейли – 19%.

В то же время, это еще не означает, что Трамп сможет участвовать в предвыборной гонке – 20 штатов могут запретить ему выдвигаться, аргументируя это 14-й поправкой к Конституции. Она запрещает участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. В случае с Трампом речь идет о штурме Капитолия, который состоялся в ночь на 7 января 2021 года. Уже два штата – Колорадо и Мэн, приняли это решение.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае победы Дональда Трампа на выборах, с ним можно договориться. Пока он воспринимается через призму своих заявлений. Однако именно Трамп впервые продал Украине американское оружие, он воевал с Северным потоком-2.

Ранее Трамп заявлял, что он посадил бы Путина и лидера Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. Более того, Трамп уверен, что ему бы удалось достичь соглашения. В то же время он заявлял, что Россия "вправе оставить себе большую часть того, что она заработала" – то есть речь об оккупированных украинских территориях.