Я не буду давать Украине деньги, если Европа не начнет выравниваться с США в расходах, - Трамп
Источник:Time
Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно Украины. Он высказался о помощи, которую оказывают Соединенные Штаты нашему государству.
Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания на предстоящих выборах, он будет призывать Европу выделять больше денег на помощь Украине. Он сказал, что не будет давать средств, пока расходы США и ЕС не сравняются.
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Война больше повлияла на Европу
Трамп считает, что Европа должна начать уравнивать счет.
Если они не собираются платить, почему мы должны платить?
– сказал бывший президент США.
Он считает, что война гораздо больше повлияла на Европу, чем на США. По словам Трампа, они гораздо больше пострадали, ведь между США и Украиной океан.
Трамп ответил, позволит ли он "оккупировать" Украину
- Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который известен своими пророссийскими взглядами, снова высказался о полномасштабной войне России против Украины. Он ответил, продолжит ли поддерживать наше государство в случае своей победы.
- По словам республиканца, он хотел бы, чтобы ему не пришлось делать болезненный выбор. В то же время от прямого ответа о помощи оружием и на то, ли "позволит" Путину оккупировать часть Украины он отказался.
- Трамп выразил надежду, что до этого не дойдет. До момента пока он сможет взять на себя полномочия президента пройдет еще 9 месяцев, а это – целая "вечность" для войны и для политики. Он отметил, что Россия имеет мощную армию, но украинцы очень храбрые. По его словам, нужно искать компромисс.