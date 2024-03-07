Туск призвал европейских лидеров “поверить в собственные силы”. Он отметил, что Европа имеет все необходимое, чтобы сопротивляться российской агрессии.

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Что рассказал польский премьер

Эпоха мира закончилась, послевоенная эпоха закончилась. Мы живем в новое, предвоенное время, а для некоторых наших братьев это уже не "предвоенная" эпоха, а полномасштабная война в своем жесточайшем виде,

– подчеркнул Туск.

Он также призвал европейских лидеров к решительным действиям, ведь дальше нельзя продолжать тешить себя иллюзиями.

"Никто не снимет с нас ответственности бороться за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшим гарантом нашей безопасности и единства", – подчеркнул польский премьер.

По мнению Туска, нужно сопротивляться российской агрессии. Он отмечает, что экономический, финансовый, демографический, моральный, потенциалы Европы, являются большими, чем потенциал тех, кто нападает.

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