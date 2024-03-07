Туск призвал европейских лидеров “поверить в собственные силы”. Он отметил, что Европа имеет все необходимое, чтобы сопротивляться российской агрессии.
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Что рассказал польский премьер
Эпоха мира закончилась, послевоенная эпоха закончилась. Мы живем в новое, предвоенное время, а для некоторых наших братьев это уже не "предвоенная" эпоха, а полномасштабная война в своем жесточайшем виде,
– подчеркнул Туск.
Он также призвал европейских лидеров к решительным действиям, ведь дальше нельзя продолжать тешить себя иллюзиями.
"Никто не снимет с нас ответственности бороться за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшим гарантом нашей безопасности и единства", – подчеркнул польский премьер.
По мнению Туска, нужно сопротивляться российской агрессии. Он отмечает, что экономический, финансовый, демографический, моральный, потенциалы Европы, являются большими, чем потенциал тех, кто нападает.
Военная помощь для Украины: последние новости
- 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон также обратился к лидерам стран Европы. Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас не время "быть трусами". Глава Франции добавил, что Европе придется "отвечать истории и мужеству, которого она требует".
- Председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер рассказал, что ЕС и НАТО активно работают над тем, чтобы и в дальнейшем обеспечивать Украину и поставлять больше. Он отметил, что Европарламент будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
- Макаллистер также подчеркнул тот факт, что Евросоюз никогда не поддерживал так третью страну, как Украину. По его словам, в Европе осведомлены, что поставлено на карту в этой войне и то, что украинцы защищают не только свою свободу.