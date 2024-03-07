Туск закликав європейських лідерів "повірити у власні сили". Він наголосив, що Європа має усе необхідне, щоб чинити опір російській агресії.
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Що розповів польський прем'єр
Епоха миру скінчилася, післявоєнна епоха скінчилася. Ми живемо у новий, передвоєнний час, а для деяких наших братів це вже не "передвоєнна" епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді,
– наголосив Туск.
Він також закликав європейських лідерів до рішучих дій, адже далі не можна продовжувати тішити себе ілюзіями.
"Ніхто не зніме з нас відповідальності боротися за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та єдності", – підкреслив польський прем’єр.
На думку Туска, потрібно чинити опір російській агресії. Він зазначає, що економічний, фінансовий, демографічний, моральний, потенціали Європи, є більшими, ніж потенціал тих, хто нападає.
Військова допомога для України: останні новини
- 5 березня президент Франції Еммануель Макрон також звернувся до лідерів країн Європи. Він наголосив, що станом на зараз не час "бути боягузами". Очільник Франції додав, що Європі доведеться "відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".
- Голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер розповів, що ЄС та НАТО активно працюють над тим, щоб і надалі забезпечувати Україну та постачати більше. Він зазначив, що Європарламент підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
- Макаллістер також підкреслий той факт, що Євросоюз ніколи не підтримував так третю країну, як Україну. За його словами, у Європі обізнані, що поставлено на карту в цій війні і те, що українці захищають не лише свою свободу.