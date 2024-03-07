Туск закликав європейських лідерів "повірити у власні сили". Він наголосив, що Європа має усе необхідне, щоб чинити опір російській агресії.

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Що розповів польський прем'єр

Епоха миру скінчилася, післявоєнна епоха скінчилася. Ми живемо у новий, передвоєнний час, а для деяких наших братів це вже не "передвоєнна" епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді,

– наголосив Туск.

Він також закликав європейських лідерів до рішучих дій, адже далі не можна продовжувати тішити себе ілюзіями.

"Ніхто не зніме з нас відповідальності боротися за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та єдності", – підкреслив польський прем’єр.

На думку Туска, потрібно чинити опір російській агресії. Він зазначає, що економічний, фінансовий, демографічний, моральний, потенціали Європи, є більшими, ніж потенціал тих, хто нападає.

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