Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!

Президент США продолжает шатать Европу: его визит в Великобританию можно было измерять, словно землетрясение – в баллах.

С одной стороны, он "утопил" британского премьера Терезу Мэй именно в то время, когда ее правительство переживает кризис, с другой – разъяренные британцы собрались на демонстрацию, чтобы выразить заокеанскому гостю свое "фе".

"Торпеда в борт" для Терезы Мэй

Вообще-то, британская газета The Sun считается так называемой "желтой" или бульварной прессой. Но ее главному редактору Тому Ньютону Данну ужасно подфартило. Белый дом выделил ему аж десять минут на эксклюзивное интервью в Брюсселе с американским президентом накануне его визита в Великобританию. Но он, похоже, сразу понял, что эти десять минут – его "звездный час": Дональд Трамп, как всегда, захотел похвастаться. Правда, то же самое поняла и пресс-секретарь Трампа Сара Хакеби, которая через десять минут с облегчением воскликнула: "О'кей, последний вопрос!"

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Однако, Дональд Трамп не остановился. Он продолжал разговаривать и разговаривать, и наговорил аж на 28 минут текста. После этого The Sun опубликовала интервью, которое иначе, чем пощечиной по лицу Терезы Мэй, и не назовешь. Ну, или же – волонтерской помощью ее противникам, которые выступают за жесткую модель брексита – полный разрыв с Евросоюзом. Правда, госпожа Сандерс не замедлила распространить еще и официальное коммюнике, в котором написала, что господин президент ни одного плохого словечка не сказал о госпоже премьере. Но это уже не помогло.

Интервью Трампа The Sun вышло в пятницу утром, в то самое время, когда Тереза Мэй угощала своего американского гостя и 150 членов экономической делегации из-за океана самыми вкусными блюдами из английской кухни в великолепном дворце Бленхейм, где родился ее великий предшественник, герцог Мальборо, сэр Уинстон Черчиль. Она увлеченно рассказывала о перспективах нового торгового соглашения между Великобританией и США... соглашения, которое Трамп в интервью уже успел похоронить. Потому что, по его мнению, если план "мягкого брексита" Терезы Мэй будет выполнен, то ему, Дональду Трампу, придется снова обсуждать все торговые вопросы не с Лондоном, а с Брюсселем. При этом он ссылался на желание британского правительства придерживаться европейских стандартов в производстве потребительских товаров и продуктов питания. Кроме того, его возмутило нежелание главы британского правительства принимать его личные советы о том, как вести переговоры с Еврокомиссией. Сам он, как подчеркнул Трамп в интервью, справился бы с брекситом гораздо лучше.

Ньютон Данн рассказал об этом в утреннем выпуске телеканала BBC, причем, по его словам, больше всего удивило его то, как вел себя американский президент:

Никто не осмеливается бросить ему вызов, – поведал он, – его власть является абсолютной. Такое впечатление, будто попал ко двору какого-нибудь средневекового монарха.



Дональд Трамп – это всегда море эмоций

"Янки, гоу хоум"?

А еще именно в то время, как Тереза Мэй пыталась, согласно дипломатическому протоколу, как можно лучше принять заморского гостя, несмотря ни на какие "досадные недоразумения", большинство британцев оказались крайне возмущены. По данным социологических опросов, 70 процентов подданных Ее Величества были против приглашения Трампа в Британию. Вообще, его визит с самого начала "не задался". В 2017 году Тереза Мэй, только что избранная на свою должность, сразу после избрания Трампа поспешила в Вашингтон и пригласила его посетить Британские острова. Трамп, который заявил, что является "фанатом королевы" ("она так долго занимает свою должность и не допустила ни одной ошибки!"), а также леди Дианы (в одном из радиоинтервью он даже хвастался, что, если бы захотел – имел бы с ней секс), с радостью согласился.

Но реакция британцев оказалась не такой уж радостной: многие из них не хотели иметь с Трампом ничего общего. И не только британские избиратели, но и британский парламент оказался недоволен – после того, как Трамп дважды распространил в своем твиттере сообщения бринатських неонацистов. "Расисты, которые распространяют ненависть, в этой стране запрещены, а кто так поступает – тот будет арестован", – заявил один из парламентариев во время теледебатов относительно визита Трампа. Спикер Палаты общин даже подчеркнул, что готов запретить американскому президенту выступать в британском парламенте, если тот на это согласится.

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Одно потянуло за собой другое. После теракта в Британии в 2017 году Трамп раскритиковал лондонского мэра, первого мусульманина на этой должности, Садика Хана, и заявил, что считает миграционную политику Великобритании глупой. Тереза Мэй, которая вообще-то тоже поддерживает жесткий курс в этом вопросе, была вынуждена отвергнуть обвинения американского президента, а Садик Хан возмущенно ответил, что Трамп "плохо информирован" и его никто не хочет видеть в Лондоне. Петиция против приглашения Трампа в Британию собрала почти два миллиона подписей. Трамп тоже возмутился и решил никуда не ехать. Вообще-то, он должен был посетить туманный Альбион еще в феврале этого года, во время открытия нового здания американского посольства, но не захотел.

"С такими друзьями не надо и врагов"?

Тереза Мэй тогда не особо расстроилась. Она не нуждалась в Трампе, Трамп не нуждался в ней... но сейчас все изменилось. Теперь ей бы ой как не помешала поддержка – в то время, как ей приходится защищать собственный вариант "мягкого брексита" от противников даже из собственной партии, не говоря уже о парламенте и брюссельских чиновниках. Надежное плечо, надежный друг, который привезет с собой деньги, политическое влияние и экономические связи – было бы неплохо, не так ли? Поэтому, как только американский гость в своем Airforce One приземлился в аэропорту Станстед и пересел в вертолет, чтобы лететь в резиденцию посольства США, Уинфилд-хаус в Регентс Парке – все выглядело так, будто этот визит может быть даже успешным. К посольству были стянуты дополнительные полицейские, оно было окружено дополнительными заборами. У северных ворот посольства десятки корреспондентов и телеоператоров зря ждали демонстрантов, но дождались только бывшего лидера антиевропейской националистической партии Ukip Нигеля Фараджа. Тот появился перед камерами готовым, веселым и даже принаряженным для телеинтервью и заявил, что Дональд Трамп является настоящим другом Великобритании.

Почему, – спросил он, – весь мир не протестует против всяких арабских чиновников, но протестует против президента дружественной нации?

На его вопрос ответили возле южных ворот посольства – именно там собрались около 50 манифестантов, которые пытались скандировать что-то вроде "Трампа вон!" и "Янки, гоу хоум!", помогая себе свистками и кастрюлями. Но супругам Трампам, которые крепко спали, утомленные путешествием, этот шум не был слышен.

Впрочем, настоящие большие протесты были запланированы на второй день визита Трампа – в Лондоне. Утром на манифестацию собрались десятки тысяч людей, над толпой пестрела огромная пластиковая кукла, которая изображала "малыша Трампа" в памперсах. Именно из-за этого "малыша" произошли некоторые недоразумения: критики спрашивали, можно ли изображать американского президента подобным унизительным образом, и требовали от столичного мэра запретить это безобразие – лучше всего, вместе с протестами. Садик Хан ответил, что свобода слова и собраний является конституционным правом. Если он его проигнорирует лишь потому, что кто-то может чувствовать себя возмущенным, – то он нарушит британский закон.



Дональд Трамп и Тереза Мэй

Кого обидели?

Вообще-то, возмущенными должны чувствовать себя именно британцы, которых Трамп отнюдь не помиловал: он заявил, скажем, что Борис Джонсон, который только что подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании за несогласие с "мягким брекситом" – это "классный мужик" и здорово смотрелся бы в кресле премьер-министра. Садик Хан, по его словам, плохо работает и не борется с терроризмом. Европа из-за мигрантского нашествия теряет свой характер, а он, Трамп, вообще не понимает, чего это он должен находиться в городе, где его не желают видеть.

Возможно, именно поэтому план его пребывания в Британии предусматривал, что в столицу Трамп будет приезжать только второпях, немного передохнуть в отеле. После обязательного визита в дворец Бленхейм, выступления в военной академии Сэндхерст, рабочего завтрака с пресс-конференцией в Чекерсе и аудиенции у королевы в Виндзоре (на которую он, кстати, просто опоздал, заставив Ее Величество, которой уже не так мало лет, ждать стоя), Дональд Трамп отправился в Шотландию, где имеет собственное поместье в Тернберри – хочет, мол, немного поиграть в гольф. Лондонцы облегченно вздохнули, избавившись от нежелательного гостя, а Трамп заявил на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй, что газета The Sun умышленно не напечатала его одобрительные слова в адрес премьера британского правительства, следовательно, вся эта история – не более, чем Fake News. И он, Трамп, конечно, надеется, что госпожа Мэй смастерит брексит так, что США и Великобритания смогут потом торговать, как равноправные партнеры. Если Великобритания вообще когда-нибудь выйдет из Евросоюза.

После этой сомнительной похвалы, Трамп все же оставил в покое несчастную Терезу Мэй, которая уже еле-еле "держала лицо", и переключился на своих любимых не присутствовавших врагов: на Барака Обаму, Ангелу Меркель, страны НАТО, которые не хотят повышать свои военные расходы... в итоге он демонстративно отказался отвечать на вопрос "вражеского" телеканала CNN, зато расхвалил республиканский телеканал, на котором когда-то вел программу – Fox News. Закончил он свою речь тем, что заявил:

Если бы я уже тогда был президентом – Путин бы, наверное, побоялся аннексировать Крым.

Если учитывать эти слова – можно себе представить, что скандальное путешествие в Британию стало для Дональда Трампа ничем иным, как тренировкой перед встречей с кремлевским боссом в Хельсинки. Трамп собрал необходимое количество негативной энергии и готов выпустить ее против своего "любимого партнера". Как говорится: не переключаемся!

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