Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!

Президент США продовжує хитати Європу: його візит до Великої Британії можна було вимірювати, неначе землетрус – в балах.

З одного боку, він "втопив" британську прем‘єрку Терезу Мей саме в той час, як її уряд переживає кризу, з іншого ж – розлючені британці зібралися на демонстрацію, аби висловити заокеанському гостеві своє "фе".

"Торпеда в борт" для Терези Мей

Взагалі-то, британська газета The Sun вважається так званою "жовтою", або бульварною пресою. Але її головному редакторові Тому Ньютону Даннові страшенно підфартило. Білий дім виділив йому аж десять хвилин на ексклюзивне інтерв‘ю в Брюселі з американським президентом напередодні його візиту до Великої Британії. Але він, схоже, одразу збагнув, що ці десять хвилин – його "зоряний час": Дональд Трамп, як завжди, захотів похизуватись. Щоправда, те ж саме збагнула й прес-секретарка Трампа Сара Хакебі, яка через десять хвилин з полегшенням вигукнула: "О‘кей, останнє питання!"

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Проте, Дональд Трамп не зупинився. Він продовжував розмовляти та розмовляти, й наговорив аж на 28 хвилин тексту. Після цього The Sun оприлюднила інтерв‘ю, яке інакше, ніж ляпасом в обличчя Терези Мей, і не назвеш. Ну, або ж – волонтерською допомогою її супротивникам, які виступають за найжорсткішу модель брекситу – повний розрив з Євросоюзом. Щоправда, пані Сандерс не забарилася розповсюдити ще й офіційне комюніке, в якому написала, що пан президент жодного поганого слівця не сказав про пані прем‘єрку. Але це вже не допомогло.

Інтерв‘ю Трампа The Sun вийшло в п‘ятницю вранці, в той самий час, як Тереза Мей пригощала свого американського гостя та 150 членів економічної делегації з-за океану найсмачнішими наїдками з англійської кухні в чудовому палаці Бленхейм, де свого часу народився її великий попередник, герцог Мальборо сер Вінстон Черчиль. Вона захоплено розповідала про перспективи нової торговельної угоди між Великою Британією та США... угоду, яку Трамп в інтерв‘ю вже встиг поховати. Тому що, на його думку, якщо план "м‘якого брекситу" Терези Мей буде виконаний, то йому, Дональдові Трампу, доведеться знову обговорювати всі торговельні питання не з Лондоном, а з Брюселем. При цьому він посилався на бажання британського уряду дотримуватись європейських стандартів у виробництві споживчих товарів та продуктів харчування. Окрім того, його обурило небажання глави британського уряду приймати його особисті поради про те, як саме вести переговори з Єврокомісією. Сам він, як підкреслив Трамп в інтерв‘ю, впорався би з брекситом набагато краще.

Сам Ньютон Данн розповів про це в ранковому випуску телеканалу BBC, причому, за його словами, найбільше здивувало його те, як поводився американський президент:

Ніхто не насмілюється кинути йому виклик, – повідав він, – його влада є абсолютною. Таке враження, ніби потрапив до двору якогось середньовічного монарха.



Дональд Трамп – це завжди море емоцій

"Янкі, гоу хоум"?

А ще саме в той час, як Тереза Мей намагалась, згідно дипломатичного протоколу, якнайкраще прийняти заморського гостя, незважаючи ні на які "прикрі непорозуміння", більшість британців виявилися вкрай обуреними. За даними соціологічних опитувань, 70 відсотків підданих Її Величності були проти запрошення Трампа до Британії. Взагалі, його візит із самого початку "не завдався". В 2017 році Тереза Мей, щойно обрана на свою посаду, одразу після обрання Трампа поспішила до Вашингтону та запросила його завітати до Британських островів. Трамп, який заявив, що є "фанатом королеви" ("вона так довго обіймає свою посаду й не припустилася ще жодної помилки!"), а також леді Діани (в одному з радіоінтерв‘ю він навіть хвалився, що, якби захотів – мав би з нею секс), з радістю погодився.

Але реакція британців виявилася не такою вже радісною: багато з них не хотіли мати з Трампом нічого спільного. Й не лише британські виборці, а й британський парламент виявився невдоволеним – після того, як Трамп двічі розповсюдив у своєму твіттері дописи бринатських неонацистів. "Расисти, які розповсюджують ненависть, в цій країні заборонені, а хто так чинить – той буде заарештований", – заявив один з парламентарів під час теледебатів щодо візиту Трампа. Спікер Палати громад навіть підкреслив, що готовий заборонити американському президенту виступати в британському парламенті, якщо той на це зголоситься.

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Одне потягнуло за собою інше. Після теракту в Британії 2017 року Трамп розкритикував лондонського мера, першого мусульманина на цій посаді, Садіка Хана, та заявив, що вважає міграційну політику Великої Британії безглуздою. Тереза Мей, яка взагалі-то теж підтримує жорсткий курс в цьому питанні, була змушена відкинути звинувачення американського президента, а Садік Хан обурено відповів, що Трамп є "погано інформованим" і його ніхто не хоче бачити в Лондоні. Петиція проти запрошення Трампа до Великої Британії зібрала майже два мільйони підписів. Трамп теж обурився й вирішив нікуди не їхати. Взагалі-то, він мав відвідати туманний Альбіон ще в лютому цього року, на відкриття нової будівлі американського посольства, але не схотів.

"З такими друзями – не треба ворогів"?

Тереза Мей тоді не вельми засмутилася. Вона не потребувала Трампа, Трамп не потребував її... але нині все змінилося. Тепер їй би ой, як не завадила підтримка – в той час, як їй доводиться захищати власний варіант "м‘якого брекситу" від супротивників навіть з власної партії, не кажучи вже про парламент та брюсельських чиновників. Надійне плече, надійний друг, який привезе з собою гроші, політичний вплив та економічні зв‘язки – воно б непогано було, чи не так? Тому, щойно американський гість в своєму Airforce One приземлився на летовищі Станстед та пересів до гелікоптера, аби летіти до резиденції посольства США, Вінфілд-хаус в Регентс Парку – все виглядало ще так, ніби цей візит може бути навіть успішним. До посольства були стягнуті додаткові поліцейські, воно було оточене додатковими парканами. Біля північних воріт амбасади десятки кореспондентів та телеоператорів даремно чекали на демонстрантів, але дочекалися лише колишнього лідера антиєвропейської націоналістичної партії Ukip Нігеля Фараджа. Цей з‘явився перед камерами готовий, веселий та навіть причепурений для телеінтерв‘ю і заявив, що Дональд Трамп є справжнім другом Великої Британії.

Чому, – запитав він, – весь світ не протестує проти всяких арабських можновладців, але протестує проти президента дружньої нації?

На його питання відповіли біля південних воріт посольства – саме там зібралися десь 50 маніфестантів, які намагалися скандувати щось на кшталт "Трампа геть!" та "Янкі, гоу хоум!", допомагаючи собі свистками та каструлями. Але подружжю Трампів, яке відпочивало, втомлене подорожжю, цей гармидер не був чутний.

Втім, справжні великі протести були заплановані на другий день трампового візиту – в Лондоні. Зранку на маніфестацію зібралися десятки тисяч людей, над натовпом майоріла величезна пластикова лялька, яка зображала "дитинку Трампа" в памперсах. Саме через цю "дитинку" сталися деякі непорозуміння: критики запитували, чи можна зображати американського президента подібним принизливим чином, та вимагали від столичного мера заборонити це неподобство – найліпш, разом з протестами. Садік Хан відповів, що свобода слова та зібрань є конституційним правом. Якщо він ним знехтує лише тому, що хтось може почуватися обуреним – то він порушить британський закон.



Дональд Трамп і Тереза Мей

Кого образили?

Взагалі-то, обуреними мали почуватися саме британці, яких Трамп аж ніяк не помилував: він заявив, скажімо, що Борис Джонсон, який щойно подав у відставку з посади міністра закордонних справ Великої Британії через незгоду з "м‘яким брекситом" – це "класний дядько" й добряче виглядав би в кріслі прем‘єр-міністра. Садік Хан, за його словами, погано працює й не бореться з тероризмом. Європа через мігрантську навалу втрачає свій характер, а він, Трамп, взагалі не розуміє, чого це він має перебувати в місті, де його не бажають бачити.

Можливо, саме тому план його перебування в Британії передбачав, що до столиці Трамп наїжджатиме лише поспіхом, трохи перепочити в готелі. Після обов‘язкового візиту в палац Бленхейм, виступу в військовій академії Сендхерст, робочого сніданку з прес-конференцією в Чекерсі та аудієнції в королеви в Віндзорі (на яку він, до речі, просто спізнився, змусивши Її Величність, якій вже не так мало років, чекати на себе навстоячки), Дональд Трамп подався до Шотландії, де має власне помістя в Турнбері – хоче, мовляв, трохи пограти в гольф. Лондонці полегшено зітхнули, позбувшись небажаного гостя, а Трамп заявив на спільній прес-конференції з Терезою Мей, що газета The Sun навмисне не надрукувала його схвальні слова на адресу прем‘єрки британського уряду, отже, вся ця історія – не більш, ніж Fake News. І він, Трамп, звичайно, сподівається, що пані Мей змайструє брексит так, що США та Велика Британія зможуть потім торгувати, як рівноправні партнери. Якщо Велика Британія взагалі коли-небудь вийде з Євросоюзу.

Після цієї сумнівної похвали, Трамп все ж таки залишив у спокої нещасну Терезу Мей, яка вже ледве-ледве "тримала обличчя", та перемкнувся на своїх улюблених ворогів, які не були присутніми: на Барака Обаму, Анґелу Меркель, країни НАТО, які не хочуть підвищувати свої військові витрати... Наприкінці він демонстративно відмовився відповідати на питання "ворожого" телеканалу CNN, а натомість розхвалив республіканський телеканал, на якому колись вів програму – Fox News. Закінчив він свою промову тим, що заявив:

Якби я вже тоді був президентом – Путін би, певно, побоявся анексувати Крим.

Якщо зважати на ці слова – можна собі уявити, що скандальна подорож до Британії стала для Дональда Трампа нічим іншим, як тренуванням перед зустріччю з кремлівським босом в Ґельсінки. Трамп зібрав необхідну кількість негативної енергії та готовий випустити її проти свого "любого партнера". Як то кажуть: не перемикаймося!

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