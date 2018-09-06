Donbass Open Cup-2018: результаты первого игрового дня

6 сентября в Дружковке стартовал седьмой розыгрыш предсезонного турнира Donbass Open Cup-2018. Напомним, что турнир в этом году вернул себе статус международного – в Кубке Донбасса участвует латвийский "Земгале".

В рамках первого игрового дня сошлись латвийский "Земгале" с "Кременчугом" и "Донбасс" с "Белым Барсом".

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"Земгале" – "Кременчуг" 7:4 (2:2, 4:0, 1:2)

В первом поединке дня встретились вице-чемпион Латвии и Украины "Земгале" и "Кременчуг". С самого начала поединка "горожане" уверенно завладели игровым преимуществом и усилиями Ивана Савченко отправили в ворота противника сразу две шайбы. Однако латыши умело воспользовались ошибками оппонента и на первый перерыв команды отправились при равном счете.

Других два периода "Земгале" только увеличивал свое преимущество, отправив в ворота кременчужан еще 5 шайб. Подопечные Александра Савицкого, в свою очередь, смогли отквитать лишь два пропущенных гола.

Отметим, что хет-триком в составе "горожан" отличился экс-форвард "Донбасса" Иван Савченко.

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"Донбасс" – "Белый Барс" 3:2 (0:0, 1:0, 2:1)

Во второй встрече первого игрового дня сошлись принципиальные соперники "Донбасс" и "Белый Барс"

Игра получилась довольно напряженной. В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, однако борьбы было в избытке, что вылилось в большое количество удалений. Счет был открыт лишь во втором периоде. После результативной игры в Кубке Беларуси снова отличилась тройка Лялька-Смирнов-Денискин, хотя Андрей в своей атаке проявил индивидуальное мастерство.

Самым результативным вышел третий период матча, в котором "Барсы" сначала сравняли счет, а затем снова оказались в роли догоняющих. Шайбы забросили Логач, Лялька, а дебютный гол за "Донбасс" в свой актив записал защитник Владислав Гончаров. Позже хоккеисты Константина Буценко смогли сократить отставание до минимального, но все-таки уступили в основное время.

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Так, после первого игрового дня на Donbass Open Cup-2018 на первых строчках турнирной таблицы закрепились две команды – латвийский "Земгале" и донецкий "Донбасс".

7 сентября в рамках второго игрового дня в 16:00 встретятся "Белый Барс" и "Земгале", а в 19:00 поборются прошлогодние финалисты чемпионата УХЛ "Донбасс" и "Кременчуг".