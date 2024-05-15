Хорошо понимаем их планы: чего добиваются россияне, усиливая давление на разных направлениях

Россияне пытаются усилить давление на Ореховском направлении в Запорожской области. Однако украинские силы сдерживают врага, не давая ему возможности прорвать оборону. Активность противника на юге состоялась почти синхронно с продвижением на севере Харьковской области.

Однако эти направления – не основные для россиян. Роман Свитан, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт, рассказал 24 Каналу, что их приоритет – продвинуться на Востоке. У них есть планы относительно дальнейших действий на этом участке фронта.

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Главная задача врага

Именно на этом направлении фронта враг сосредоточил основные резервы.

Несколько механизированных бригад россиян расположены в районе Донецка. В планах оккупантов сначала прорвать нашу оборону, а затем выйти на оперативный простор,

– отметил военный эксперт.

Пока россияне держат свои резервы в районе Донецка, а не вблизи Днепра или Харькова, основной удар, по его мнению, предполагается именно на том участке фронта.

В то же время если россияне начнут перебрасывать механизированные бригады в район Харькова, Херсона или Работино, тогда станет понятно, что именно там они планируют нанести мощный удар.

Поэтому сейчас задача россиян – растянуть украинские войска по линии фронта, чтобы мы перебрасывали резервы, снимали несколько бригад с Покровского направления и попытались закрыть брешь в Харькове, Работино или Сумах. Чем шире наши войска растянутся по фронту, тем лучше будет россиянам,

– объяснил полковник ВСУ.

Украинское военное руководство это хорошо понимает, отметил Роман Свитан, и поэтому удерживает достаточное количество войск на основном направлении. Столько, чтобы оно соответствовало количеству резервов россиян, которые они сосредоточили для того, чтобы попытаться прорваться на оперативный простор.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты усилили давление в Запорожской области. В частности на Ореховском направлении – 12 мая состоялось 19 штурмов Старомайорского и Работино. Штурмовые действия увеличились "синхронно с Харьковским направлением". В то же время Плетенчук не подтвердил, есть ли связь между событиями в Запорожской и Харьковской областях.

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